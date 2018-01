Geslaagde vuurdoop voor vierde Lichtfestival LANGER PARCOURS ZORGT VOOR VERSPREIDE DRUKTE IN BINNENSTAD YANNICK DE SPIEGELEIR

01 februari 2018

02u52 0 Gent De kop is eraf voor de vierde editie van het Gents Lichtfestival. Grote spectaculaire lichtinstallaties en kleine meesterwerkjes vormen beiden een lust voor het oog. Maar als u alle 36 kunstwerken wil zien, kijkt u best niet op een uur meer of minder.

Vijf in plaats van vier dagen, een langer parcours en een later startuur zodat bewoners vlotter in en werkmensen vlotter uit de stad geraken. Met die ingrepen wilde de stad de grote opkomst voor het Lichtfestival beter spreiden dan drie jaar geleden. De derde editie van het Lichtfestival bracht in 2015 maar liefst 640.000 mensen op de been.





Pianovirtuoos

De jonge Gentse pianovirtuoos Zhang Wang Yelin (10) zorgde gisterenavond alvast voor een eerste geslaagde noot aan het Bisdomplein op de installatie 'Keys of Light' tijdens het officiële openingsmoment van het Lichtfestival. Ze bespeelde het klavier van Mr. Beam, waarbij de omliggende gevels tot leven kwamen op het tempo van haar spel.





Het is nu nog te vroeg om te concluderen of de maatregelen volstaan om de drukste avonden aangenamer te maken, maar tijdens de openingsavond kon de Gentse binnenstad de drukte alvast slikken. Enkel in smallere straten zoals de Mageleinstraat was het even drummen.





De nabijheid van 'Museum of The Moon' van de Britse lichtkunstenaar Luke Jerram aan de Kalandeberg was daar niet vreemd aan. De reusachtige replica van de maan is nu al één van de absolute publieksfavorieten. Jong en oud liet zich fotograferen alsof ze het hemellichaam op hun handen droegen.





Vuurspuwende draak

Andere eyecatchers zijn opgesteld op strategische plaatsen waar het talrijke publiek de ruimte heeft om zich te vergapen aan de lichtkunst. Denk maar aan de vuurspuwende draak op het François Laurentplein of de vuurtornado op de Portus Ganda, sowieso al een idyllische plek overdag, maar een steekvlam van zestien meter hoog geeft toch nog dat tikkeltje extra aan de Gentse postkaartlocatie.





In iets smallere straten of pleinen komen intimistische werken tot hun recht, zoals Voiture 21 in de Keizer Leopoldstraat waar Milosh Luczynski u een imaginaire treinrit voorschotelt.





Meer ademruimte

Sowieso heeft de stad duidelijk lessen getrokken uit de vorige editie. Het langere parcours geeft meer ademruimte. De keerzijde is dat wie graag alle 36 werken wil zien, best over een basisconditie beschikt om de 6,6 kilometer lange route af te leggen. Ook voldoende tijd voorzien is geen overbodige luxe, want wie alle filmpjes en loops op zijn gemak wil aanschouwen, kijkt best niet op een uur meer of minder. Al kan je eender waar op het parcours starten en je eigen route uitstippelen.





De échte test voor dit Lichtfestival volgt pas vrijdag en zaterdag wanneer de drukte langs het parcours tot een hoogtepunt zal stijgen, want wellicht bent u niet de enige die al die fraaie lichtkunstwerken met zijn eigen ogen wil zien.