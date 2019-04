Geschiedenisstudenten palmen Macharius-wijk in en nodigen bewoners uit Sabine Van Damme

11u58 0 Gent “Wij doen meer dan alleen in bibliotheken en archieven zitten neuzen.” Dat zeggen de studenten geschiedenis, die voor het eerst naar buiten komen met een projectweek. Tijdens ‘Verledenweek’ verkennen ze de geschiedenis van de Machariuswijk, en betrekken daar ook de buurtbewoners bij.

Nog de hele week zitten een honderdtal studenten geschiedenis met hun docenten en proffen in en rond de Machariuskerk en de Sint-Baafsabdij. “In verschillende ateliers verkennen we de geschiedenis van de wijk”, vertellen Lennert Van Nuffel en Sophie Becue. “Zo is er een workshop historisch koken, waarin we bekijken hoe mensen in de 19De eeuw met voedsel omgingen. Maar er is ook een workshop die een houten schrijn – een soort kapelletje – maakt voor Sint-Macharius, en ook met buurtbewoners praat over wat die heilige heeft betekend doorheen de geschiedenis. Een andere groep werkt rond het water in Portus Ganda en ondernam een kajaktocht tussen historische gebouwen. Met hun bevindingen zal een audiogids voor toeristen gemaakt worden. We gaan dus niet voor droge verslagen en papers, maar we zoeken creatieve manier om om te gaan met de wijk.” Lennert en Sophie zelf zitten in het mediateam, dat een vlog heeft, een Facebook- en een Instagrampagina, maar ook zal zorgen voor een aftermovie.

Welkom

Donderdagavond om 20 uur is er een open gespreksavond in de kerk, waarop alle buurtbewoners welkom zijn. “We willen daar bekijken wat de mensen vinden van hun buurt, en hoe zij de toekomst zien. Makkelijk is dat niet, dit is een multiculturele buurt waarin alle sociale lagen van de bevolking wonen. Elk zal z’n eigen visie hebben.” Vrijdagnamiddag van 14 tot 17 uur is er ook nog een toonmoment op de hele Sint-Baafssite, waarop ook iedereen welkom is. De studenten werken voor hun projectweek samen met het Steunpunt Erfgoed Faro.