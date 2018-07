Gers Pardoel leert snel in hulppost Rode Kruis 18 juli 2018

Gers Pardoel trad maandagavond op voor een bomvol Sint-Baafsplein. De sympathieke Nederlandse rapper maakte het daarna niet meer te bont, en ging braaf op hotel. Maar hij bleef wel in Gent. Want gisteren had hij afspraak bij Het Rode Kruis. Op vraag van Radio 2 Oost-Vlaanderen ging hij daar een handje toesteken. "Want ik heb veel respect voor vrijwilligers", zei hij. "Er zijn steeds minder mensen die iets willen doen zonder betaald te worden. Ik heb zelf gekozen om naar hier te komen, hulpverlening boeit mij wel. Ik keek vroeger altijd naar medische programma's, en ik ben niet bang van bloed. Gelukkig maar, ik heb twee kinderen." In de hulppost aan het Belfort kreeg hij een rondleiding van hulpverlener Mathias. Daarna mocht hij aan de slag met een verband om een verstuikte pols in te binden. Hij leerde snel. "Ik heb ooit eens zo'n EHBO-cursus gevolgd, meen ik mij te herinneren", lachte de zanger. Pardoel was er helemaal anoniem. Geen appelflauwtes voor de deur dus, en weinig werk, zo kort na de middag. Maar omdat hij zijn best heeft gedaan, kreeg hij van het Rode Kruis toch een Gentse Strop cadeau. (VDS)