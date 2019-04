Gerichte controle op cafés en shishabars: meer dan 75 procent niet in orde Sam Ooghe

08 april 2019

14u43 0 Gent De politie, brandweer en de FOD Volksgezondheid hebben vorige week gerichte controles gehouden op enkele cafés en shishabars in Gent. Bij elf van de veertien gecontroleerde zaken werden inbreuken vastgesteld.

De controle kwam er op basis van een aantal klachten en eerder vastgestelde inbreuken, aldus de politie, en dat wierp ook zijn vruchten af. Meer dan 75 procent van de gecontroleerde zaken bleek in overtreding. Het ging vooral over inbreuken tegen het rookverbod, te hoge CO-waarden, onvoldoende ventilatie van de rookkamers, niet-afgesloten rookkamers, niet-conforme shishatabak, afval op het openbaar domein, of problemen met het horeca-attest van de zaken.

“De betrokken partners hopen vooral dat de controles een preventief effect zullen hebben”, klinkt het bij de communicatiedienst van de Gentse politie. “Zodat de uitbaters ervoor zorgen dat hun café of bar aan alle regelgevingen en verplichtingen voldoet. Uiteraard zal de Wijkpolitie de verschillende overtreders verder op de voet opvolgen. In de toekomst zullen er nog soortgelijke acties opgezet worden.”