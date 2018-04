Gerenoveerde kapel Campo Santo hele jaar door exporuimte 18 april 2018

02u49 0

Na renovatie is de Sint-Amanduskapel op de grafheuvel van Campo Santo opnieuw in gebruik genomen. De achttiende-eeuwse kapel werd reeds verscheidene jaren door de stad Gent ter beschikking gesteld als tentoonstellingsruimte aan Gentse culturele verenigingen. Na de recente opfrissing zullen zowel cultuurmakers als cultuurliefhebbers nog optimaler van het mooie gebouw kunnen genieten. De Gentse kunstenaar Etienne Kerkhof, die twee jaar geleden al exposeerde in de mooie kapel, mag de spits afbijten met een nieuwe tentoonstelling van zijn werk. "De Sint-Amanduskapel is een zeer dankbare locatie om te exposeren. Zeker nu ze zo prachtig gerenoveerd is", zegt de schilder. "Kunstenaars stellen hun werk graag tentoon in de Sint-Amanduskapel: het is een karakteristieke ruimte op een plaats die tot de verbeelding spreekt én ze is vlot bereikbaar. Door de renovatie kan deze kapel nu het hele jaar door gebruikt worden, waardoor we beter kunnen inspelen op de grote vraag die er in Gent is naar tentoonstellingsruimte", zegt schepen voor cultuur Annelies Storms (sp.a). "De verlichting is vernieuwd en er is verwarming geplaatst zodat de kapel ook in de winter kan gebruikt worden", vult schepen Martine De Regge (sp.a) aan. De tentoonstellingswanden werden vervangen en het schilderwerk opgefrist, waardoor het barokaltaar en de glasramen helemaal tot hun recht komen. (YDS)