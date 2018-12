Geregistreerde Roma nu allemaal samen op één plek Sabine Van Damme & Erik De Troyer

14 december 2018

15u50 2 Gent Even leek het alsof de Roma-groep waarmee de stad een contract heeft afgesloten verdwenen was aan de Hurstweg. Het kamp tussen de struiken ter hoogte van de Art Cube is verlaten. Al snel blijkt echter dat alle woonwagens nu samen staan, verderop langs de Buitensingel. Er is nog steeds geen water en elektriciteit.

Het voorste deel van het Romakamp is helemaal ontruimd. Dat wil zeggen: er staan geen woonwagens meer. Afval ligt er wel, en er staat zelfs nog een kapotte auto. Die plek was dan ook redelijk onleefbaar geworden. Het was een regelrechte modderpoel. Even leek het alsof de Roma-groep die nog tot eind augustus deel uitmaakt van een proefproject rond integratie, en dus mag blijven staan, zomaar was opgestapt.

Al snel bleek echter dat de groep zich verzameld heeft verderop langs de Buitensingel, waar ook al een deeltje van het kamp stond. Zes woonwagens werden verplaatst, waardoor ze nu met 16 samen staan, pal onder een elektriciteitspaal. Ook daar ligt modder, en van enig comfort is geen sprake. Er staat een dixi-toilet-hokje, en met enkele Heras-hekken is een soort afvalverzamelplaats gemaakt.

“Maar water en elektriciteit hebben we nog steeds niet”, vertellen de Roma. “Het is ijskoud, zeker voor de kinderen. Er zijn 8 kinderen van onze groep die hier verderop naar school gaan. De stad heeft beloofd dat het voor kerst in orde zou zijn. Volgende week zouden ze ook kiezels brengen voor op de grond, of een ander soort verharding.”

Happig op bezoek zijn de Roma niet. En kinderen, die liepen gisteren gewoon rond in het kamp. Van school bleek alvast gisteren geen sprake. De omliggende bedrijven zijn ook niet blij met hun nieuwe buren. Er blijven klachten komen van Roma die spullen uit containers pikken, en afval bij de bedrijven dumpen.

