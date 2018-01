Geparkeerde wagen brandt volledig uit 02u36 1 Patrick Dekeyser De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de wagen brandde helemaal uit. Gent In de Gentse deelgemeente Wondelgem is in de Vierweegsestraat een wagen volledig uitgebrand.

Gisteren rond 12.30 uur vatte een geparkeerde personenwagen vuur ter hoogte van 'Coiffure Tania'. De brandweer kreeg de brand snel onder controle, maar kon niet verhinderen dat een aanpalende woning schade opliep door de hitte van het brandend voertuig. De voordeur en de ramen zijn door de hitte gebarsten, het rolluik was deels gesmolten en er was ook waterschade door het bluswerk. "Het ging snel. Het vuur verspreidde zich en er waren een vijftal luide knallen. We dachten dat de wagen ging ontploffen", vertelt een buurtbewoonster. De wagen van een andere buur, Tania (van het gelijknamig kapsalon in de buurt), is aan de vlammen ontsnapt. "Ik stond achter de brandende wagen geparkeerd, gelukkig is er een man mij komen helpen om de wagen weg te halen", zegt ze. De eigenaar van de wagen en de bewoners van het huis waren niet beschikbaar voor commentaar. De oorzaak van de brand is accidenteel





Inwoners bezorgd

"De bestuurder zegt dat een aansteker in zijn auto de oorzaak zou kunnen zijn, maar dit is niet zeker", zegt de woordvoerder van de Gentse politie. Er vielen geen gewonden, maar er was wel enige verkeershinder. Wagens stopten op het kruispunt om foto's te nemen, zo raakte het verkeer niet meer vooruit. Het is de derde wagen op een aantal maanden tijd die in brand vloog. Inwoners van Wondelgem maken zich zorgen of er een pyromaan aan het werk zou zijn, of over mogelijke criminele bendes die achter de branden zitten. Onder andere in Facebookgroepen voor bewoners wordt gespeculeerd over de oorzaken. Deze laatste brand zou accidenteel zijn, toch blijven ze ongerust. "Hopelijk wordt alles snel terug normaal, het lijkt alsof dit enkel in Wondelgem gebeurd", klinkt het. (DJG)