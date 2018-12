Gentstraat krijgt vrachtwagenverbod na vele klachten



Sabine Van Damme

11 december 2018

13u40 0 Gent Sinds de heraanleg van de Gentstraat in Oostakker vindt daar het ene ongeval na het andere plaats. De straat is immers zo smal geworden, dat auto’s die elkaar kruisen dikwijls de geparkeerde wagens schenden. Vrachtwagens die de straat gebruiken als sluiproute, maken het probleem alleen erger. Er zal een duidelijk vrachtwagen-verbod komen.

Het is Carl De Decker, zelf van Oostakker, die de zaak bij het stadsbestuur aankaartte. “Mensen klagen over krassen op hun auto’s, over afgereden spiegels, en zelfs over geparkeerde auto’s die gewoon total loss zijn na een aanrijding van een passant”, zegt hij. De stad erkent het probleem. “Tussen 20 maart en 11 oktober zijn er liefst 13 ongevallen in de Gentstraat aangegeven bij de politie, waarvan zelfs 2 met gewonden, en 8 keer met vluchtmisdrijf”, zegt Sofie Bracke, als vervanger van burgemeester Termont. “Het is daar dus duidelijk niet ok.”

De Gentstraat is een belangrijke verbindingsroute in Oostakker. Het is een woonstraat, maar er is ook lokale handel en er zijn zelfs 2 scholen. Daarom werd de straat bij de heraanleg zo aangepakt dat de rechte rijrout eruit werd gehaald. De weginrichting werd afgestemd op zone 30, en het is dus niet de bedoeling dat er een vrije doorgang voor snel verkeer is. De Gentstraat is al helemaal niet bedoeld als doorgangsweg voor vrachtwagens. De wegbreedte verschilt in de heraangelegde straat, maar in het langste stuk is die dus écht smal. Met alle gevolgen van dien.

De bewoonster van huisnummer 373 zag haar auto al twee keer aangereden worden, terwijl die gewoon geparkeerd stond. De eerste keer werd haar spiegel er af gereden. De tweede keer werd de wagen geraakt door een afdraaiende vrachtwagen. Resultaat: total loss. Ook de wagen van haar man werd al aangereden, én die van haar vader werd ook perte totale verklaard na een aanrijding in dezelfde straat. Overdreven zijn de klachten van de buurtbewoners dus allerminst.

“De ongevallenstatistieken van deze straat zullen nauwkeurig worden bijgehouden”, zegt Bracke. “De bus van De Lijn volgt al een andere route, we moeten bekijken of ook de schoolbus een ander traject kan volgen. En het is zeer duidelijk dat zware vrachtwagens niet thuishoren in de Gentstraat.” Carl De Decker vraagt om een betere signalisatie voor vrachtwagens te plaatsen, en ook onzichtbare snelheidscontroles te organiseren. “Eén keer was er al een controle met de Superflitspaal, maar die zie je al van kilometers ver staan. Dan rem je uiteraard af.”