Gentse zussen vinden 'waterdoorlatend asfalt' uit



Sabine Van Damme

27 november 2018

Op de parking vlak naast het Flanders Expo-gebouw ligt de allereerste strook Drainphalt ter wereld. Drainphalt is helemaal nieuw, en uitgevonden door 2 Gentse zussen. Het is asfalt, dat regenwater gewoon doorlaat en langzaam in de ondergrond laat sijpelen. Met ons veranderend klimaat kan het mee een oplossing bieden tegen overstromingen en droogte.

Het bouwbedrijf Willemen Infra schreef intern een innovatiewedstrijd uit, en de prijs daarvan ging naar 2 jonge, beloftevolle ingenieurs. Inge (28) en Els (26) Vancompernolle zijn zussen, en kwamen samen op de proppen met het plan om waterdoorlatend asfalt te gaan maken. Els heeft intussen voor een andere carrière gekozen, maar Inge was er gisteren wel, bij de voorstelling van hun Drainphalt. “Wij kregen heel vaak de vraag binnen van klanten om hun parking in waterdoorlatend asfalt aan te leggen”, vertelt ze. “Alleen, zoiets bestond niet. Dus zijn we er maar zelf naar op zoek gegaan.”

Met succes dus. Er ligt een strook Drainphalt op de parking van Flanders Expo, en Marcel Vanthilt demonstreerde het effect daarvan. Via een nepwolk werd op enkele minuten tijd 1.400 liter water ‘neergeregend’ op 20 vierkante meter Drainphalt. Er bleef niks liggen, zelfs geen plas. Nochtans is 1.400 liter de gemiddelde neerslaghoeveelheid van een maand, in België. “Drainphalt heeft een heel grove structuur”, legt Inge Vancompernolle uit. 30% ervan is holle ruimte. Het water loopt daar gewoon doorheen, en wordt in de 20 centimeter dikke laag gebufferd, waarna het langzaam in de ondergrond dringt. Ondanks de grove structuur heeft Drainphalt wel dezelfde hardheid als asfalt, en kan het dus gewoon als wegdek gebruikt worden, voor personenwagens wel te verstaan. Voor vrachtwagens is het (nog) niet sterk genoeg. Wat wel kan, is een gewone toplaag in asfalt aanleggen, met daaronder Drainphalt. Als het water van het gewone wegdek naar opzij wegloopt op een strook Drainphalt, dringt het daar in de bodem. Drainphalt kan 300 liter water per kubieke meter bufferen.”

Drainphalt komt binnenkort op de markt en is uitermate geschikt voor parkings. Aquafin is alvast uitermate geïnteresseerd, en wil volgend jaar al een eerste project uitvoeren met het nieuwe product. Ook schepen van innovatie Christophe Peeters was onder de indruk. “Alleen bedrijven zoals Willemen Infra, die ruimte en budget voorzien voor innovatie, bouwen echt mee aan de toekomst. 14% van België is verhard, en het klimaat wijzigt. Er zijn veel meer periodes van droogte en periodes met hevige regenval. We kunnen daar alleen op inspelen door de infrastructuur aan te passen. Ik ben trots dat de eerste teststrook met Drainphalt op een parking in Gent ligt, maar onze stad wil gerust ook proefkonijn spelen voor toepassingen op de rijbaan.”