Gentse Winterfeesten volgend jaar helemaal ‘herbruikbaar’ Ijspiste en Veerleplein helemaal in 't nieuw Sabine Van Damme

27 november 2018

21u43 0 Gent 200.000 LED-lichtjes, 400 kerstbomen, 150 standhouders, 100 optredens en nog veel meer. Dat zijn de ingrediënten van de zesde editie van de Gentse Winterfeesten, die op 7 december op gang geschoten worden. Op drukke momenten zullen nog wegwerpbekers gebruikt worden, volgend jaar kan dat niet meer.

De Gentse Winterfeesten, zo heten ze nog steeds. “Want dit is zoveel meer dan gewoon een kerstmarkt”, zegt Feestenschepen Christophe Peeters. “Bovendien duren de Winterfeesten tot 6 januari, een eind na kerst dus. Vandaar dus: Winterfeesten, maar mét kerstlichtjes, kerstbomen en kerstsfeer.”

Organisator EMO bvba startte vorige donderdag al met de opbouw, en heeft al die tijd nodig. “We hebben de tent met ijsschaatsen verzet”, zegt Quinten Goekint. “Die staat nu onder de Stadshal, om zo de tocht tegen te houden. Dat is beter voor het ijs, en vooral voor de schaatsers zelf. We hebben nu een snelle piste, een ‘trage’ piste met nep-boompjes, en een aparte kinderpiste.”

“Een andere nieuwigheid is het Veerleplein. We zijn afgestapt van het concept foodtrucks, en hebben een nieuwe opstelling gemaakt in samenspraak met de horeca op het plein. Er komt nu een nostalgische sfeer, met een oude paardenmolen en een carrousel uit 1926. Ook zullen er verschillende evenementen doorgaan, zoals een heuse après-ski-party.”

Heikel thema in Gent: herbruikbare bekers. “Die hebben we nog niet”, zegt Goekint. “Dat is ook niet zo simpel, met 150 handelaars die uit verschillende landen komen. Maar volgend jaar moet het wel. Er komen dit jaar een aantal firma’s met herbruikbare bekers langs, om samen te kijken hoe we het gaan doen. Dit jaar werken we – net zoals vorig jaar trouwens – zoveel mogelijk met glas. Voor warme dranken hebben we bio-afbreekbare bekers. De kraampjes mochten vorig jaar ook al geen plastic, zoals vorkjes, meer gebruiken. Alleen op de drukste momenten hebben we nog wegwerpbekers.”

Herbruikbare bekers hebben we nog niet. Dat is ook niet zo simpel, met 150 handelaars die uit verschillende landen komen. Maar volgend jaar moet het wel. Quinten Goekint

En wat bieden de Winterfeesten nog meer? Het reuzenrad, dat rond middernacht de Korenmarkt op rijdt, de kerstboomballen-molen, heel veel prullaria en lekker eten in kraampjes, enkele gezellige bars, 400 echte kerstbomen, het Land van Wijs in de Sint-Niklaaskerk voor kinderen. “Dat is trouwens uitgebreid met een escape-room, omdat het aanbod voor oudere kinderen te mager was”, zegt Goekint. De Winterfeesten staan weer onder constante camerabewaking, zodat alles veilig blijft. De politie zal uitgebreid patrouilleren, en ’s nachts waken erkende firma’s over de feestzone. Om de afvalstroom onder controle te houden komen op verschillende plaatsen pers-containers, die het afval zelf samendrukken. Zo blijft ook op de drukste momenten het Winterdorp proper.

EMO bvba mag ook volgende winter nog de Gentse Winterfeesten organiseren, daarna moet het nieuwe stadsbestuur - als dat er ooit komt - beslissen hoe het verder moet. De Gentse Winterfeesten vinden plaats van vrijdag 7 december tot en met zondag 6 januari. Alle info vindt u hier.