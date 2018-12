Gentse wensen voor iedereen Sabine Van Damme

31 december 2018

18u08 1

Nog op zoek naar originele kaartjes om vrienden een fantastisch nieuw jaar toe te wensen? Dan moet je bij The Fallen Angels in de Jan Breydelstraat zijn. De immer opgewekte Ganesha Vancoillie heeft altijd een leuke collectie Gentse kaartjes in stock, maar die zijn nu aangevuld met nieuwjaarswensen. “We hebben ze in de stijl van alle Gentse kaartjes hier gemaakt: een oude foto, met daarbij een passend Gents gezegde”, zegt Ganesha. ‘Vrie wijs Nieuwjoar ein al wadadde wilt as ge eut selve kuupt’ is er eentje van, of ‘ientje mée suiker’ of ‘ientje mée zeem’. Onderaan staat in ’t klein de ‘vertaling’. “Het is gewoon leuk, omdat er te weinig mensen zijn die nog Gents kennen”, vindt Ganesha, “en misschien helpen deze kaartjes een handje om ons dialect in leven te houden.” Voor wie het te laat vindt voor nieuwjaarskaartjes, de versies voor Valentijn en Pasen zijn op komst.

Een kaartje kost 1,25 euro, maar ze bestaan ook op posterformaat (9 euro) of gedrukt op een handige zak (11,95 euro).