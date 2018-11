Gentse wateren zitten vol vis (en niet alleen kleine) Urban Street Fishers halen grootste karpers boven Sabine Van Damme

16 november 2018

19u25 0 Gent Aan de Watersportbaan doken de voorbije week tentjes op. Geen mensen op de dool gelukkig, maar Gentse ‘urban street fishers’, die ’s nachts hun grootste vangsten doen, en daarom dus langs de waterlijn slapen. Dimitri Verschaeve (34) is er zo één. Hij haalde deze week een kanjer van meer dan 20 kilo boven aan Palinghuizen.

De foto’s op de Facebookpagina van Gentenaar Dimitri Verschaeve doen duizelen. Zo poseert hij bijvoorbeeld voor het Gravensteen met een monster van een vis. “Daar gevangen, ja”, lacht hij. “De spiegelkarpers zitten overal in de Gentse wateren.” Dimitri is een Urban Street Fisher. “Dat komt erop neer dat ik in de Gentse wateren vis, zelfs aan de Graslei zet ik soms mijn tentje op. Hoewel een tent met een grondzeil verboden is. Meestal werken mijn vrienden en ik dus met een reusachtige paraplu waaronder we ons bed opmaken. Want we vissen vooral ’s nachts.”

Als Dimitri buiten het centrum vist, maakt hij handig gebruik van zijn rode bestelwagen. Die heeft hij helemaal omgebouwd tot vis-mobiel, compleet met een bed en kastjes vol nuttige spullen. “Van elke vis die ik vang weet ik – of kom ik te weten – welk beest het is. Een tiental jaar geleden zijn er heel wat spiegelkarpers uitgezet, toen een kilo of zo zwaar. Elke karper heeft zijn eigen vorm en patroon, geen enkele is dezelfde. Daarom zijn ze ook makkelijk te identificeren. De vis die ik aan het Gravensteen ving bijvoorbeeld woog 16 kilo, en ik weet intussen dat die in 2011 was uitgezet, en dat hij toen 1,8 kilo woog. Uiteraard zetten ik en de andere Street Fishers de dieren altijd netjes terug in het water.”

De Street Fishers gaan altijd enkele keren per week ‘voorvoederen’ op de plek waar ze willen vissen. “Zo raken de vissen vertrouwd met het aas en bijten ze makkelijker. Ikzelf vis een keer per week, op donderdagnacht of vrijdagnacht, afhankelijk van welke dag ik vrij heb. Want een hele nacht vissen en dan gaan werken, dat lukt natuurlijk niet. Het karpervissen is een hobby en een passie, en ik ben lang niet de enige liefhebber. Er is jaarlijks een beurs rond karpervissen in Zwolle, daar komen meer dan 1.000 mensen naartoe.”

Dimitri zag de voorbije jaren de waterkwaliteit in het Gentse enorm verbeteren. “Er zit echt veel vis in Gent, overal. Het water is echt zuiver en gezond. Soms halen we hier zelfs karpers boven waarvan we weten dat ze in West-Vlaanderen zijn uitgezet.” Het enige waar de Street Fishers zich aan storen, is aan de ‘panvissers’. Dat zijn mensen die hun vangst meenemen naar huis en opeten, in plaats van de vissen terug te zetten. “Gelukkig vangen zij nooit de grote exemplaren, daar hebben ze het materiaal niet voor.”