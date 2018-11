Gentse vrachtwagenfabriek produceert 1 miljoenste Volvo-truck en start met ‘werkplek-leren’ Sabine Van Damme

23 november 2018

15u15 0 Gent De vrachtwagenfabriek Volvo Europa Truck opende in 1975 een Gentse afdeling, en daar is gisteren de 1 miljoenste in Gent gebouwde truck buiten gereden. Die vrachtwagen was bestemd voor de Stad Gent, en blijft dus in de regio.

Plant manager Koen Knippenberg was trots de sleutels van de 1 miljoenste Belgische Volvo vrachtwagen aan schepen Martine De Regge te mogen overhandigen. De vrachtwagen, een Volvo FM, zal deel uitmaken van het vrachtwagenpark van de Stad Gent, die momenteel over 18 Volvo trucks beschikt. De 1 miljoenste Gentse Volvo vrachtwagen zal voornamelijk ingezet worden voor logistieke ondersteuning voor de diverse stadsdiensten.

Volvo Trucks is de enige vrachtwagenbouwer in België en is sterk verankerd in Gent.In 1964 startte de Volvo Groep met de productie van trucks in Alsemberg, nabij Brussel. Ruim 10 jaar later, in 1975, werd de vrachtwagenfabriek in Gent officieel geopend. Begin de jaren ’90 werd de volledige vrachtwagenproductie gecentraliseerd in Gent. In de voorbije 54 jaar breidde de fabriek gestaag uit, en ondertussen doen ze ook meer dan enkel vrachtwagens assembleren. Gent beschikt over een eigen cabine-trim-afdeling, waar de cabines, bestemd voor de eigen productie van zware vrachtwagens, volledig aangekleed of getrimd worden. Het fitten van banden en velgen tot wielen wordt in de Gentse vestiging uitgevoerd. Het Volvo Fitting Center bevoorraadt niet enkel de Gentse fabriek met banden maar is ook leverancier voor de truck fabrieken in Göteborg (Zweden), Blainville (Frankrijk) en Kaluga (Rusland) en voor de bus fabrieken in Borås (Zweden) en Wroclaw (Polen). Zo werd de Gentse Volvo vrachtwagenfabriek de grootste Europese vestiging van de Volvo Group. Vandaag heeft Volvo Group Trucks, Gent een productiecapaciteit van meer dan 40.000 trucks op jaarbasis. In 2017 assembleerde de Gentse fabriek 43.512 zware vrachtwagens, het tweede hoogste aantal sinds de start van Volvo vrachtwagens in België. Tot nu toe was 2016 het recordjaar met 44.758 trucks. Voor het Volvo Fitting Center was 2017 dan weer het recordjaar met 718.267 gefitte banden. Het vorige record dateert van 2016 met 645.070 wielen.

“De transportsector is sterk afhankelijk van de economische situatie en dus van de vraag van onze markten. Een gezond bedrijf houdt echter rekening met deze schommelingen. Wij hebben dan ook jaarlijks overleg met onze syndicale partners om afspraken te maken over onder andere contractflexibiliteit. Dit had als resultaat dat we in 2017-2018 in totaal aan 533 medewerkers een vast contract gegeven hebben,” aldus Koen Knippenberg. In de vrachtwagenfabriek in Gent werken vandaag bijna 3.000 medewerkers, op de volledige Gentse site zijn dat er ruim 4.500.

Volvo Trucks introduceert nu ook het ‘werkplekleren’. Hierbij krijgt een pasafgestudeerde of een werkzoekende de mogelijkheid een opleiding te volgen in het erkende Trainingscenter van de Gentse vrachtwagenfabriek. Het bedrijf wil zo haar sociale rol als werkgever opnemen en tegelijk een antwoord bieden op de huidige krappe arbeidsmarkt. De kandidaten doorlopen een 5-daagse opleiding – die gratis is – en verruimen zo hun kennis en vaardigheden.

Deze ervaring kan cursisten helpen bij het beslissen van hun job keuze. Wat een win is voor de kandidaat, organisatie en maatschappij.