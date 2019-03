Gentse verzetsstrijders krijgen herinneringsstenen Sabine Van Damme

04 maart 2019

13u01 2 Gent Gent krijgt 20 zogenaamde ‘Struikelstenen’ ter nagedachtenis van Gentse verzetsstrijders die in de Tweede Wereldoorlog weggevoerd werden en om het leven kwamen. Het zijn de eerste herinneringsstenen voor weerstanders die worden gelegd. Iedereen mag daarbij aanwezig zijn, op 6 maart.

De gewestelijke afdeling Gent-Eeklo van de ‘Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden’ heeft het initiatief genomen om in Gent herinneringsstenen, de zogenaamde ‘Stolpersteine’ of Struikelstenen, te plaatsen in het voetpad vóór de woning of de werkplaats van weerstanders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het zijn de allereerste Struikelstenen voor verzetsstrijders. Gent heeft wel al Struikelstenen in de Veldstraat ter nagedachtenis van gedeporteerde Joodse Gentenaars. Die liggen op de hoek met de Hoornstraat, waar vroeger Patisserie Bloch zat.

De weerstanders waren actief in verzetsorganisaties zoals het Geheim Leger, het Onafhankelijkheidsfront en de Inlichtingen- en Actiediensten. Ze werden door de nazi-bezetter gevangen genomen en naar de Duitse concentratiekampen gedeporteerd. Daar werden ze gedood, of ze kwamen om door uitputting, ziekte of ontbering. Anderen werden hier in België gefusilleerd. Naast hun naam en de verzetsorganisatie staan op de metalen gedenkstenen ook de cruciale data van hun arrestatie en deportatie, net als de datum en de plaats van overlijden.

Het was de Duitse kunstenaar Gunter Demnig die met de ‘Stolpersteine’ op de proppen kwam. Sinds 1994 heeft hij samen met zijn team ongeveer 70.000 herinneringsstenen over heel Europa geplaatst. Eerst deed hij dit voor de Joden die het slachtoffer werden van de Holocaust, en nu dus ook voor weerstanders die gedood werden.

Met het akkoord van de betrokken families zal Gunter Demnig zelf op 6 maart om 13 uur , een allereerste reeks van twintig herinneringsstenen voor weerstanders plaatsen. De families zijn officieel uitgenodigd op deze plechtigheid. Uiteraard zijn ook de vaderlandslievende verenigingen, net als alle andere geïnteresseerden, van harte welkom in de Meersstraat 138 in Gent.