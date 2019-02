Gentse ‘Verkeersveilige dag’: 4,5 procent reed te snel, 11 bestuurders onder invloed Jeffrey Dujardin

28 februari 2019

16u34 0 Gent De verkeersdienst van Gentse politie deed in het kader van de ‘Verkeersveilige dag’ op woensdag flitscontroles op enkele ongevalsgevoelige locaties en een alcoholcontrole in de buurt van de Overpoort. 4,5 procent van de chauffeurs reden te snel.

De bemande snelheidscontroles stonden onder andere op de Zuiderlaan, De Pintelaan, en de Hundelgemsesteenweg. In totaal werden 179 chauffeurs met een zware voet betrapt, goed voor 4,5 procent van het totaal.

Diezelfde dag werd ook een alcoholcontrole gedaan, vroeg in de ochtend. Van 5 tot 7.30 uur vond die plaats op de Charles De Kerchovelaan, ter hoogte van de Kunstlaan. 231 Bestuurders werden gecontroleerd via sampling. Zeven chauffeurs hadden als resultaat ‘Positief’. Twee van hen hadden zodanig veel gedronken dat hun rijbewijs voor 15 dagen werd ingetrokken. Een van deze chauffeurs had dan ook nog eens een positieve speekseltest (cocaïne). Vier bestuurders moesten hun rijbewijs voor zes uur afgeven. Een bestuurder beschikte niet over een rijbewijs, dus werd het voertuig zes uur ingehouden. Eén bestuurder blies ‘Alarm’ en was zijn rijbewijs voor drie uur kwijt. Ook vier fietsers moesten hun fiets zes uur afgeven omdat ze een positieve ademtest hadden.