Gentse ‘superflitspaal’ staat deze week in de Papegaaistraat Jeroen Desmecht

20 december 2018

17u23 0 Gent De Lidar, in de volksmond beter bekend als de superflitspaal, verhuist vanaf vrijdag naar de Papegaaistraat.

De superflitspaal verandert elke week van locatie. Vorige week stond de Lidar nog op de Trekweg in Mariakerke. Vanaf vrijdagochtend houdt hij halt in de Papegaaistraat in Gent, waar een snelheidsbeperking geldt van 30 km/u. Wie sneller rijdt, mag zich dus aan een boete verwachten.