Gentse steelt en vergokt 150 euro in casino: parket wil celstraf 17 mei 2018

Een 59-jarige Gentse vrouw riskeert een celstraf omdat ze 150 euro gestolen heeft in de speelhal in Eeklo. "Het was een impulsdiefstal", verdedigt de vrouw zich. "Ik zag het geld open en bloot liggen en heb het gewoon gepakt. Dat was fout." Opvallend is dat de vrouw het gestolen geld meteen weer vergokte. "Ja, ik heb een gokverslaving", biechtte ze op aan de rechter. "Of ik hulp wil van jusititie? Neen, dat is niet nodig", klonk het. Een antwoord waar de rechtbank niet mee gediend was. Vonnis in juni. (OSG)