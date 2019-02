Gentse start-up wil af van twee verschillende brillen Wouter Spillebeen

21 februari 2019

10u56 1 Gent Zullen we binnenkort op een knopje duwen om onze gewone bril te veranderen in een leesbril? Als het van de Gentse start-up Morrow en CEO Paul Marchal afhangt wel, want zij willen hun alternatief voor de multifocale bril volgend jaar op de markt brengen.

De zogenaamde autofocale bril ziet er op details na heel normaal uit, maar werkt met een dunne laag vloeibare kristallen die op een andere manier het licht doorlaat wanneer er elektriciteit door stroomt. Met een druk op de knop op de bovenkant van het frame kan de bril zo vanzelf veranderen tussen een gewone bril en een leesbril. Dat betekent dat de bril voorzien is van een batterij en die moet volgens de makers wekelijks een uur opladen.

“De bril biedt een oplossing voor het grootste probleem van de klassieke multifocale bril”, duidt CEO van Morrow Paul Marchal. “Die brillen zijn altijd een compromis. De optieker moet kiezen hoe ver of hoe dicht de gebruiker kan kijken en dat gaat gewoonlijk ten koste van het tussenzicht. Dat is de afstand tot bijvoorbeeld een computerscherm. Veel mensen met een multifocale bril tillen hun hoofd naar achter om het scherm goed te zien en belasten zo hun nek. Dat is ergonomisch niet interessant.”

Unieke technologie

De oude oplossing voor dat probleem is een tweede bril aanschaffen. “Wij willen die twee brillen samenvoegen”, zegt Marchal. “Zo hebben we alle voordelen in een bril en moet niemand nog een tweede bril meenemen. De verschillende lenzen kunnen aangepast worden voor iedereen.”

In Japan liggen brillen in de rekken die op een gelijkaardige manier werken. “Maar onze technologie is uniek”, volgens Marchal. “Onze lenzen zijn groter en sterker. Daardoor is er een groter gezichtsveld met onze brillen. Bovendien werken we met een technologie die de productiekost veel lager maakt, dus zijn onze brillen goedkoper.”

Volgende zomer komt het eerste model van Morrow op de markt. Dat wordt een zonnebril die aangepast kan worden tot een leesbril. Hoe veel die precies zal kosten, ligt nog niet vast, maar Marchal belooft een betaalbare bril.