Gentse start-up tegen voedselverspilling redt in één jaar 250.000 maaltijden van de vuilnisbak Sam Ooghe

25 februari 2019

16u29 0 Gent Amper één jaar geleden werd in Gent de app tegen voedselverspilling ‘Too Good To Go’ gelanceerd, en nu al heeft de organisatie zo’n 250.000 maaltijden uit de vuilnisbak gered. Initiatiefnemers Jonas Mallisse en Jeff Cornelis branden van ambitie. “Een derde van het voedsel belandt in België nog steeds in de vuilnisbak. In 2019 willen we geen 250.000, maar één miljoen maaltijden redden.”

Voor wie het nog niet begrijpt: Mallisse (27) en Cornelis (27) willen vooruit, en snel als het kan. Van misplaatste arrogantie is geen sprake, want het succesverhaal van hun app ‘Too Good To Go’ rechtvaardigt hun ambitie volledig. Wat iets meer dan één jaar geleden begon als een bescheiden idee, is vandaag een gezond social profit-bedrijf met 19 werknemers. En vooral: met een stevige impact op de tonnen weggegooid voedsel over heel België.

“Maar laat me eerst even duidelijk maken: het idee kwam niét van mij.” Jonas Mallisse mag dan ambitieus zijn, pluimen steekt hij niet zomaar op zijn eigen hoed. In 2017 ontmoette hij op reis in India enkele Scandinaviërs die hem vertelden over het concept van ‘Too Good To Go’, dat op dat moment enkel bestond in Denemarken. Het idee is simpel: lokale handelaars, cafés en restaurants bieden aan het einde van de dag hun etensresten te koop aan op een gratis app. Voor een kleine prijs kunnen gebruikers van de app de maaltijd dan komen ophalen. Zo belandt er geen voedsel in de vuilnisbak, heeft de burger gegeten, en verdient de handelaar ook nog een centje.

1 maaltijd op 3 in vuilnisbak

“Het idee bleef nog wekenlang in mijn hoofd hangen”, aldus Mallisse. “Zeker omdat ik later op reis vrijwilligerswerk deed bij zigeuners, die in erbarmelijke omstandigheden leven en nauwelijks iets te eten hadden. Later ontdekte ik dat bij ons één derde van het eten in de vuilnisbak verdwijnt. Jaarlijks verspillen we in België alleen al 3,5 miljoen kilo voedsel. Dat is hallucinant. Vergeet daarbij ook de CO2-uitstoot niet die daarmee gepaard gaat.”

Mallisse, een typische Gentenaar in de zin dat hij een West-Vlaming is die bleef plakken, stapte na contact met Too Good To Go in Denemarken op de eerste Gentse handelaars af. Samen met Jeff Cornelis - nog zo'n ingeweken Gentenaar - bouwde Mallisse aan het begin van 2018 snel een netwerk op. “Ik koos bewust voor Gent", zegt Mallisse. “Niet alleen omdat ik hier al de nodige mensen ken, maar ook door het karakter van de stad: het is een open, progressieve plek. Al was het ook hier niet simpel. Voor handelaars is voedselverspilling ook een taboe - mensen erkennen niet graag dat ze veel eten weggooien, ze zijn beschaamd. De eerste zaak die op de kar sprong, was Pain & Compagnie op de Kalanderberg. (lacht) Ik ben die uitbaatster eeuwig dankbaar.”

1 miljoen maaltijden

Al had Mallisse toen, begin 2018, niet durven dromen wat er in de maanden erna zou gebeuren. De app ontplofte, en ondertussen werden al 250.000 maaltijden gered. “Om de twee of drie weken komt er iemand nieuw bij ons team”, lacht Mallisse. Dit jaar zal het bedrijf vlot over de twintig ‘food waste warriors’ gaan, zoals de teamleden zichzelf noemen. “We blijven maar groeien, en we willen doorgaan. We hebben in België zo’n 300.000 gebruikers - waaronder heel wat ‘slapende’ mensen, die eigenlijk nog niet veel kunnen doen omdat er in hun buurt bijvoorbeeld weinig handelaars aangesloten zijn. Aan dat netwerk sleutelen we nu, zodat we niemand moeten ontgoochelen. Onze missie? (droog) Zorgen dat al het geproduceerde voedsel geconsumeerd wordt. Dat klinkt utopisch, ja, maar we willen impact hebben. In 2019 hopen we één miljoen maaltijden te redden. Veel? Niet als je kijkt naar hoeveel er in totaal verspild wordt. Dan is dit eigenlijk nog een peulenschil.”

