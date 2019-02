Gentse skater (13) gaat viraal op het internet: “Zélfs Tony Hawk heeft mijn video gedeeld” Jeroen Desmecht

19 februari 2019

19u15 0 Gent Wie zich ooit al eens op een skateboard heeft gewaagd, herinnert zich ongetwijfeld de doodsangsten die met de eerste ‘drop-in’ gepaard gaan. Voor wie minder thuis in het jargon: van bovenop een schans (bijna verticaal) naar beneden rijden. Voor de 13-jarige Damjan Ramadani kreeg zijn eerste drop een wel héél leuk staartje: een video waarin hij veilig en wel - onder luid applaus van het het skatepark - de stunt landt, gaat namelijk viraal op het internet.

Op de vraag waarom de video zo tot de online community spreekt, weet Damjan meteen een antwoord. “‘Droppen van een ‘quarter pipe’ (een bepaald soort schans, red) is voor beginnende skaters heel eng”, verklaart de jonge Gentenaar. “Iedereen was mij die dag énorm aan het steunen, en dat werd in de video heel mooi vastgelegd. Dat gemeenschapsgevoel spreekt veel mensen aan. Het gaat eigenlijk écht niet om mij”, Lacht Damjan. “Maar om de steun die ik kreeg van iedereen.”

Een van de bekendere skaters uit Gent had de video gedeeld op zijn Instagramprofiel, waarna het op verschillende media werd opgepikt. Zélfs de Amerikaanse skatelegende Tony Hawk heeft ondertussen de video van de jonge Gentenaar gedeeld, met 70.000 likes als resultaat. “Deze video’s doen de laatste tijd de ronde in de skategemeenschap”, staat op het Instagramprofiel te lezen. “Ik voel mij bijna verplicht om ze met een breed publiek te delen.”

Ook op het Instagramprofiel van ‘the Berrics’ - één van de grootste skatewebsites wereldwijd - werd de video van de jonge Gentenaar ondertussen meer dan 350.000 keer bekeken. Op de Amerikaanse sociale nieuwswebsite ‘Reddit’ doet een GIF (een bewegende afbeelding, red) van de video dan weer de ronde, goed voor een tweede plaats bij de categorie ‘meest bekeken GIF’s deze week’.

“Ik wist echt niet wat mij overkwam”, zegt Damjan. “Ik kreeg berichten van vrienden die mij op verschillende kanalen zagen verschijnen. De dag erna had ik plots 200 extra volgers op Instagram. Ook op school begrepen ze er niets van: ze vroegen zich af hoe ik plots zo bekend was geworden, en waarom die video het zo goed doet.”

Dat Tony Hawk en the Berrics de video van de jongeman delen, is voor de jonge Gentenaar alvast een hoogtepunt in zijn prille carrière. “Tony Hawk de bekendste skaterboarder ter wereld, en een van mijn idolen. Op The Berrics kijk ik vaak naar skatevideo’s. De beste skateboarders maken video’s voor die website.”

Zelf is Damjan nog maar net aan de slag. Hij kreeg de kriebels zeven maand geleden te pakken, en trok naar het skatepark in het Zuidpark in Gent. “Ik ben hier enorm goed opgevangen. De oudere skaters leren mij regelmatig nieuwe dingen, en iedereen komt heel goed overheen.” Of Damjan zelf ook zijn boterham wil verdienen met skateboarden? “Dat zou heel leuk zijn, maar dat is nog veel te ver in de toekomst. Nu wil ik eerst en vooral zoveel mogelijk oefenen, en wie weet word ik ooit wel gesponsord.”