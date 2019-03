Gentse sfeergroepen en federatie vormen voor het eerst één blok met ‘Armada Ganda’: “Het supporterslegioen van onze club” Uniek collectief gaat voor betere sfeer en vertegenwoordiging van álle supporters Sam Ooghe

13 maart 2019

18u27 0 Gent KAA Gent heeft sinds vandaag een supporterslegioen - bij wijze van spreken, gelukkig. ‘Armada Ganda’ is de naam van de nieuwe supportersgroep van de Buffalo’s die de drie sfeergroepen én de supportersfederatie verenigt, om samen te zorgen voor een betere sfeer en een eenduidige vertegenwoordiging van de fans.

Zo’n collectief is een unicum, en het resultaat van véél praten. En dat was nodig, want sinds de verhuis van het Jules Ottenstadion naar de Ghelamco Arena moesten de verschillende groepen supporters aftasten - zeker na de supportersgroei bij de titel.

“Onze club heeft altijd kunnen rekenen op een sterke en trouwe achterban die in goede én in minder goede tijden achter het team blijft staan”, klinkt het bij Armada Ganda. “Op de tribunes zie je een mooie mix van oudgedienden en jong talent die elk op hun eigen manier en in hun eigen kring het voetbal beleven. Maar door de verhuis naar de nieuwe Ghelamco Arena was het voor veel supporters zoeken naar hun plaats binnen de supportersgroep en op de tribunes. De krachten raakten wat verdeeld en verspreid en daardoor bleef ook de sfeer wat uit.”

Supportersleger

Daar valt het woord: sfeer. Niet dat er in de Ghelamco Arena geen lawaai is, maar een grootschalig gecoördineerd sfeerproject bleef uit. De bestaande grote sfeergroepen, Banlieue Gantoise, Buffalo Indians en Ultras Ghent, huisvesten elk een eigen generatie fans, en vonden elkaar niet altijd. De laatste maanden kwamen er echter steeds meer collectieve acties, wat nu uitmondt in één blok: Armada Ganda. Met ook nog enkele onafhankelijke leden én de supportersfederatie. Samen voor meer sfeer, klinkt het. “Want daarvoor hebben we iederéén nodig.”

“Waarom Armada Ganda? Omdat wij onszelf zien als een groot en sterk leger, een supporterslegioen”, klinkt het. “En omdat we fiere Gentenaars zijn. En Ganda, dat is waar Gent is ontstaan, aan de samenvloeiing van de Schelde en de Leie. En ‘samenvloeien’ is wat alle supporters nu moeten doen, want samen zijn wij Gantoise.”

Vertegenwoordiging

Belangrijk is ook de vertegenwoordiging van de supporters bij de clubleiding, die nu soms als verbrokkeld ervaren wordt. “Armada Ganda zal regelmatig bijeenzitten met mensen van het bestuur. Samen kijken we hoe we voor iedereen het stadionbezoek aangenamer en sfeervoller kunnen laten verlopen. We gaan heel binnenkort al nieuwe sfeeracties organiseren. Daar zal je niet naast kunnen kijken.” Ook voor het bestuur is de nieuwe evolutie welkom. Met name voorzitter Ivan De Witte is een groot voorstander van een eengemaakte supportersgroep, omdat een positieve sfeer ook overwinningen met zich meebrengt.

De sfeergroepen en de federatie blijven ook op zichzelf staan.