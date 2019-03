Gentse scholengroep bereidt klacht voor tegen Dries Van Langenhove: “Hij belde leerkracht thuis op en dreigde directielid af” Sam Ooghe

13u20 3 Gent Een Gentse scholengroep bereidt een klacht voor tegen Schild & Vrienden-kopman en Vlaams Belanglijsttrekker Dries Van Langenhove, nadat hij een leerkracht thuis opgebeld en een directielid afgedreigd zou hebben over de inhoud van een les zedenleer.

Het zou gaan om een leerkracht en directielid van de Tuinbouwschool in Melle, dat deel uitmaakt van het Vlaams gemeenschapsonderwijs. Iemand die zich voordeed als Dries Van Langenhove contacteerde begin februari een leerkracht zedenleer op haar privénummer. Hij wilde verhaal halen over een les die gegeven werd over racisme, en waarbij Van Langenhove uitdrukkelijk genoemd werd. Later zou hij een directielid van de school afgedreigd hebben met een klacht bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi).

Volgens Apache en Het Nieuwsblad heeft de GO!-scholengroep Gent na juridisch advies beslist om klacht in te dienen tegen Van Langenhove. Zowel GO!-woordvoerster Nathalie Jennes als GO! Gent-woordvoerster Eva Van Buggenhout ontkennen dat echter. Wel is er over het incident overleg geweest tussen de school, de scholengroep en het gemeenschapsonderwijs. Uit goede bron verneemt ook onze redactie dat er inderdaad een klacht op til is, maar die is voor alle duidelijkheid formeel nog niet ingediend. Of er echt een klacht komt, valt dus af te wachten.

Verder heeft de GO!-scholengroep ook nog geen weet van een klacht die Van Langenhove ingediend zou hebben bij het Agodi.

Het jachtseizoen op de patriottische Vlaming is gedaan. We vechten terug. Steub mij in deze strijd: https://t.co/nmsV5ivWXD pic.twitter.com/jX2twYkJIt Dries Van Langenhove(@ DVanLangenhove) link