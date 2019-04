Gentse scholen rekenen op 18,54 miljoen euro van Vlaanderen om dreigend capaciteitstekort op te vangen Yannick De Spiegeleir

03 april 2019

20u40 0 Gent Op de gemeenteraadscommissie Onderwijs werd deze avond een rapport voorgesteld over de capaciteit van het Gents basis en secundair onderwijs. Eerder was al bekend dat er tegen 2024 1.912 plaatsen dienen bij te komen in het basisonderwijs en 4.268 plaatsen in het secundair onderwijs om een capaciteitstekort te voorkomen.

Sprekende cijfers, maar schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) maakt zich sterk dat het tekort er niet hoeft te komen. “Als we blijven verder werken aan het huidige tempo, kunnen we dit voorkomen. Er is een taskforce schoolgebouwen waarin alle onderwijsnetten vertegenwoordigd zijn.”

Concreet is er vanuit het Gentse scholenlandschap een oproep bij Vlaanderen voor een steun van middelen voor 18,54 miljoen euro voor 13 projecten die samen goed zijn voor 1.735 extra plaatsen. “We wachten nu op witte rook. Van zodra de Vlaamse regering een beslissing neemt kunnen we communiceren over welke projecten dit precies gaat”, zegt Decruynaere.