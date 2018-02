Gentse rechtbank strenger beveiligd 06 februari 2018

De beveiliging in het nieuw gerechtsgebouw op de Opgeëistenlaan in Gent is sinds gisteren fel verhoogd. Bezoekers moeten aan de ingang immers door een metaaldetector passeren en al hun spullen door de scanstraat laten controleren. De permanente maatregel geldt niet alleen voor het Gentse justitiepaleis, maar ook voor Brussel, Antwerpen en Brugge. Op lange termijn worden er zelfs verbouwingswerken uitgevoerd. Advocaten en magistraten hoeven niet langs de metaaldetector te passeren. Voor hen volstaat het om een badge te tonen. (JEW)