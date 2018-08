Gentse PVDA wil prognose van drie zitjes in gemeenteraad waarmaken 30 augustus 2018

02u41 0 Gent De Gentse PVDA heeft haar volledige kieslijst voorgesteld met daarop een paar opmerkelijke namen. Fatiha Rochdi bijvoorbeeld, de brugfiguur wiens ontslag een golf van protest veroorzaakte in het onderwijs. Of professor Matthias Lievens.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen miste de Gentse PVDA de kiesdrempel met zo'n 300 stemmen. Dan ziet het er nu veelbelovender uit. "We horen vaak dat de prognoses ons twee of drie zetels in de gemeenteraad voorspellen. Dat zou geweldig zijn, want wij kunnen een groot verschil maken in de gemeenteraad. We zouden er voor oppositie van de linkerflank kunnen zorgen. Vandaag moeten we oppositie voeren terwijl we niet in de gemeenteraad zitten. Dat is een lastige situatie, want we moeten alles opvragen en meer dan eens worden ons documenten geweigerd. Maar zelfs zonder zitje zijn we vandaag de felste oppositiepartij", zegt lijsttrekker Tom De Meester.





Over deelname aan een eventuele meerderheid denkt De Meester niet. "Wellicht komt er weer een meerderheid met SP.a-Groen aangevuld met Open Vld en/of CD&V. De mogelijkheid dat er met ons wordt samengewerkt, is iets van een 0,00001 procent. Dat zijn niet onze woorden, maar die van de lijsttrekker van SP.a-Groen. Al willen we zeker praten over meebesturen als de kans zich zou voordoen, maar niet tegen elke prijs", zegt De Meester.





"Stel dat we onze top drie van de partij in de gemeenteraad krijgen. Met op nummer twee vakbondsvrouw Sonja Welvaert en op nummer drie Yüksel Kalaz als vakbondsafgevaardigde bij Ivago. Dat zal vuurwerk geven in de gemeenteraad. We zullen meer kunnen wegen op het debat dan ooit tevoren, op vlak van betaalbaar wonen bijvoorbeeld." (EDG)