Gentse politie kreeg dit weekend melding van twee trouwstoeten: “Maar niemand gearresteerd” Sam Ooghe

24 februari 2019

11u50 0 Gent De Gentse politie heeft dit weekend melding gekregen van twee verschillende trouwstoeten. De flikken konden één stoet staande houden, maar schreven geen pv’s uit. “We stelden geen verkeersinbreuken vast, maar legden wel duidelijk de regels uit.”

Het was alweer even geleden dat er een trouwstoet door de Gentse straten trok. Het laatste luidruchtige incident dateert van oktober vorig jaar, toen de politie één agressieve bestuurder oppakte. De beelden kan u hier nogmaals herbekijken.

Gisteren kreeg de politie niet één, maar twee meldingen binnen. Op de buitenring zouden er enkele agressieve bestuurders het verkeer verstoren met veel lawaai en gevaarlijke manoeuvres. De ‘stoet’ zou richting Evergem gereden zijn. De politie stuurde meteen een ploeg, maar kon de groep bestuurders niet aantreffen. Ook de politie van Assenede-Evergem kreeg de stoet niet te pakken. Wel zouden er beelden gemaakt zijn, waarmee de politie nu verder kan.

Geen inbreuken

Wél riep de Gentse politie een trouwstoet een halt toe op de Wiedauwkaai. “Maar er werd niemand gearresteerd", aldus politiewoordvoerder Matto Langeraert. “We hebben de betrokkenen de regels duidelijk uitgelegd.” In Gent zijn de korpsinstructies namelijk duidelijk: bij melding van een trouwstoet gaat de politie meteen ter plaatse om vast te stellen of er sprake is van concrete verkeersinbreuken, zoals agressief rijgedrag, het blokkeren van de rijbaan, overdreven snelheid of het uitvoeren van gevaarlijke manoeuvres. De politie stelde zaterdag geen inbreuken vast.