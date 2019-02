Gentse politie gaat ‘laadpaalkapers’ fors beboeten Sabine Van Damme

18 februari 2019

19u43 0 Gent Niet-elektrische voertuigen die parkeren op voorbehouden plaatsen voor elektrische voertuigen, zullen binnenkort een stevige boete van de politie onder hun ruitenwisser vinden. “We gaan daarop inzetten, omdat we elektrisch rijden willen stimuleren”, aldus burgemeester De Clercq.

“Het is extreem vervelend als mensen die bewust met een elektrisch voertuig rijden, niet kunnen parkeren op plaatsen die voor hen zijn voorbehouden, omdat er onterecht diesels of benzines geparkeerd staan”, zegt Christophe Peeters (Open Vld). “Want op die plaatsen kan je een elektrisch voertuig opladen. En als je dat niet kan doen, kom je in de problemen. Het is dus nodig om hard op te treden tegen ‘laadpaalkapers’.”

Burgemeester Mathias De Clercq erkent het probleem. “Zeker omdat we elektrisch rijden willen stimuleren. Wie daar staat zonder bewonerskaart of parkeergeld te betalen, krijgt sowieso een retributie. Wie onterecht op een voorbehouden plaats staat, kan een GAS 4-boete krijgen voor het schenden van artikel 20. Dat is een boete van 58 euro, die wordt uitgeschreven door de politie. We gaan de politie vragen het toezicht op te nemen in het actieplan parkeerdruk, maar daarnaast gaan we ook afspraken maken met het Mobiliteitsbedrijf. Als hun vaststellers overtreders zien, kunnen ze de politie ter plaatse laten komen om een GAS 4 uit te schrijven.”

De stad bekeek ook het invoeren van een gemeentelijke parkeerkaart voor elektrische laadpalen. “Maar dat is onwerkbaar”, zegt De Clercq. “Elke individuele gebruiker zou apart zo’n kaart moeten aanvragen, ook elke bezoeker en toerist. Dat is niet realistisch.”