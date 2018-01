Gentse politie bezorgt 'knuffelkonijn' terug 02u36 0 Dujardin Jeffrey De kleine eigenaar is opgelucht.

De Gentse politie heeft gisteren twee dikke vrienden kunnen herenigen. Vorige week woensdag postte de politie een opvallend opsporingsbericht op hun sociale media. Ze zochten de eigenaar van een grijze konijnknuffel die werd verloren op de Gentse Winterfeesten.





"Is deze knuffel van zoon- of dochterlief? Neem contact op met de collega's van de Cel Gevonden en Verloren voorwerpen. Een week later kon de eigenaar, een schattig meisje, haar knuffelkonijntje komen ophalen. "Het knuffelkonijn is terug mee naar huis met zijn vriendinnetje! Met dank aan de collega's van de Cel Gevonden en Verloren Voorwerpen. #altijdnabij #watishetfijnomfliktezijn", staat te lezen op hun sociale media (DJG)