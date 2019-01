Gentse politie besteedt extra aandacht aan buurt Atheneum Gentbrugge na melding van masturberende man Sam Ooghe

21 januari 2019

21u05 0 Gent De Gentse politie zal de buurt van het Atheneum Gentbrugge de komende tijd extra in de gaten houden, nadat er melding gemaakt is van een masturberende man nabij de school.

Extra patrouilles komen er niet, maar de omgeving en dan vooral gedragingen die in verband zouden kunnen staan met de melding, worden een ‘extra aandachtspunt bij de reeds bestaande patrouilles’. Concreet zouden enkele leerlingen vanop het schooldomein een masturberende man gezien hebben in de Gentbrugse Meersen. De ouders van de betrokken kinderen lichtten de school in, waarna de politie ingeschakeld werd.

Verdacht gedrag moet nog steeds rechtstreeks en zo snel mogelijk gemeld worden bij de politie.