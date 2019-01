Gentse poetsvrouw brengt mooiste nieuwjaarsgroet “Ik heb het wat gehad met al die brompotten, graag wat meer leute!” Sabine Van Damme

06 januari 2019

16u44 2 Gent De wedstrijd ‘De Mooiste Nieuwjaarsgroet’ is dit keer gewonnen door Marleen Gavel (55), een poetsvrouw uit de Muide. Zij bracht een eigen tekst op de muziek van ’t Vliegerke van Walter De Buck, waar je instant vrolijk van wordt.

Elk jaar wordt op Speakers Corner de mooiste nieuwjaarsgroet voor de Gentenaars gezocht. Iedereen kan deelnemen. Elk jaar keren dezelfde Gentse koppen terug, gelukkig aangevuld met gewone Gentenaars. Dit keer waren er 12 deelnemers, van wie de overgrote meerderheid de muzikale toer opging. Zo waren er – zoals steeds – de broer en zus Leander en Ilona Vertriest, die er dit keer bijna een stukje cabaret van maakten in ’t Gents. Ook Machar Van Geyt ontbrak niet met zijn jaaroverzicht.

De jury kende de derde prijs – een overnachting in het NH Hotel – toe aan de zingende schooldirecteur Bart Devaere. Die bracht een nummer op de tonen van ‘Van God Los’, en pleitte daarin voor een sabbatjaar voor iedereen, en ook voor de planeet. “Ik schenk mijn prijs dit jaar aan het goede doel”, zei Bart. “De waarde van die overnachting gaat naar de vzw Kras, die zich inzet voor minderbedeelden.”

Op de tweede plaats strandde schoolmeester Jelle Terrie. Hij pleitte in zijn brief om meer vòòr alles te zijn, in plaats van altijd overal tegen. Jelle kon het ook niet laten om bij het begin van zijn optreden een steek naar Open Vld uit te delen. “Beste jury, geef mij aub niet te vèèl stemmen, want als ik de meeste stemmen krijg, win ik zeker niet, ik ken dat.” Jelle won een viparrangement voor twee op Gent Smaakt.

Ik had muziek van Walter De Buck in huis en in 12 minuten tijd had ik mijn tekst klaar. Ik heb twee keer geoefend Winnares Marleen Gavel

Maar het was Marleen Gavel die uiteindelijk de hoofdprijs wegkaapte. “Ik ben poetsvrouw bij de stad Gent”, zegt de vrolijke dame. “En ik woon op de Muide. Kwebbel – Martine Charlier van het Buurthuis – heeft mij overtuigd om mee te doen. ‘Gij kunt dat’, zei ze. Dus heb ik 3 dagen geleden een sms gestuurd naar de organisatie dat ik zou deelnemen, en ik heb mij er thuis aan gezet. Ik had muziek van Walter De Buck in huis, en in 12 minuten tijd had ik mijn tekst klaar. Ik heb twee keer geoefend. Hier was het dus de derde keer dat ik dat nummer zong. Ik had dus wel zenuwen, ja. Nooit verwacht dat ik zou winnen, natuurlijk.”

Marleen zingt af en toe, bij de Cava Sisters, en treedt vooral op bij senioren. “Ik zeg dan tegen die mensen: vergeet uw pijn en verdriet, lach een beetje, en dan moet ge direct een pilleke minder slikken.” Dat optimisme typeert Marleen, en dat blijkt ook uit haar tekst. “Ik hou van ambiance, de Gentse Feesten, Gent Zingt, dat zijn dingen waar ik naartoe ga. Van politiek weet ik niks. Ik vind dat mensen te veel zagen, er zijn te veel brompotten. Vandaar ook mijn oproep: meer leute in de stad, gezond blijven voor iedereen, en voor de leiders van onze stad: kom d’overeen.” Marleen won een gouden presse-papier van juwelier Julien De Maere.