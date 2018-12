Gentse partijbesturen geven De Clercq groen licht: bestuursakkoord drie keer unaniem goedgekeurd Erik De Troyer

01 december 2018

12u37 0 Gent Zowel bij Groen, sp.a als Open VLD is het bestuursakkoord deze morgen unaniem goedgekeurd. De partijen kwamen bij mekaar om het akkoord punt per punt door te praten. Bij sp.a meldde Rudy Coddens al snel dat het akkoord unaniem werd goedgekeurd. “Nu is het aan onze zeven verkozenen om zich kandidaat te stellen voor een schepenambt. Daar zal dan over gestemd worden tijdens de algemene ledenvergadering. Vermoedelijk zal dat de komende week gebeuren”, aldus Coddens.

Na ruim anderhalf uur was ook Open VLD er uit. Ook daar werd het bestuursakkoord unaniem goedgekeurd. Daar lijken de ambten nu al grotendeels verdeeld. Mathias De Clercq wordt uiteraard burgemeester. Sofie Bracke en Christophe Peeters blijven schepen.

Bij Groen duurde de bespreking een pak langer. “Op onze vergaderingen wordt alles uitgebreid en kritisch besproken. Dat was nu niet anders. Vooral over het sociale luik waren er wat discussies en daar zullen we veel aandacht aan besteden bij het opstellen van het definitief bestuursakkoord. Maar uiteindelijk werd het huidig kader wel unaniem goedgekeurd.” Ook bij Groen is er nog geen verdelen van de bevoegdheden in het schepencollege.

Bij CD&V zou er vandaag geen vergadering gepland zijn.