Gentse Open Vld-voorzitter Mick Daman stapt op, partij compleet verdeeld Kafka: wordt Peeters nu voorzitter-ad-interim? Sabine Van Damme

18 december 2018

17u51 3 Gent De Gentse Open Vld hangt compleet in de touwen na het opzijschuiven van schepen Christophe Peeters. Voorzitter Mick Daman, verantwoordelijk voor het debacle, zet onder zware druk een stap opzij. De nieuwe schepen Sami Souguir denkt er niet aan zich alsnog terug te trekken. En de blauwe familie valt in kampen uiteen. De ‘eerste blauwe burgemeester in 60 jaar’ krijgt alvast een start in mineur.

Mick Daman, al 18 jaar voorzitter van Open Vld Gent, zet een stap opzij na alle commotie rond het opzij schuiven van Christophe Peeters. “Toch heb ik in eer en geweten gehandeld”, zegt hij. “De procedure is correct en transparant verlopen. Iedereen kon zich kandidaat stellen, en er waren twee valabele kandidaten voor de schepenpost die nu naar Sami gaat. Ja, ik heb enkele vertrouwelingen – hooguit vijf – gebeld en mijn voorkeur voor Sami uitgesproken. Daar is niks mis mee. Mijn rol als voorzitter heb ik heel neutraal gespeeld, maar ik begrijp dat sommigen mij niet meer als neutraal zien, en daarom zet ik nu een stap opzij. Ik vraag mijn bestuurscomité om zo snel mogelijk nieuwe voorzittersverkiezingen te organiseren, en ik zal geen kandidaat meer zijn. We hebben nu nood aan een verbindend figuur die de kloof die in de partij is geslagen kan dichten. En ik besef dat ik dat niet meer kan zijn.”

Toch zegt Daman geen spijt te hebben van wat hij heeft gedaan, en geen schuldgevoel te hebben. “Ik heb het bestuur de keuze gelaten tussen twee valabele kandidaten. Het is mijn beslissing geweest niet zelf één kandidaat naar voor te schuiven.” Of hij het zijn nieuwe burgemeester dan niet gunde zelf zijn schepenen te kiezen? “Ik weet niet wie de voorkeur van Mathias wegdroeg.” En of hij dan niet gezien heeft dat Mathias nog geprobeerd heeft om Sami Souguir te overtuigen zijn kandidatuur terug te trekken? “Daar weet ik niks van.” Of hij dan begrijpt dat de mensen – en niet in het minst de VLD-leden – dit plat kiezersbedrog vinden? “Voorkeurstemmen zijn een belangrijke factor, maar niet de enige”, vindt Daman. “Sami heeft ook veel kwaliteiten en krijgt nu de kans om te bewijzen dat hij een even goede schepen kan zijn als Christophe.” Of Mathias De Clercq vooraf op de hoogte was van Damans beslissing om het bestuur te laten kiezen tussen twee kandidaten, en of hij nog had kunnen ingrijpen, is nog steeds niet helemaal duidelijk.

Of het dan zo verstandig is om in deze omstandigheden aan te treden als nieuwe schepen, valt nog af te wachten. Souguir is alvast niet van plan zijn kandidatuur alsnog in te trekken. “Waarom zou ik dat doen? Ik heb de procedure gevolgd zoals ze is voorgeschreven. Het bestuur heeft mij de kans gegeven om schepen te worden, ik ga die kans met beide handen grijpen”, zegt hij.

Ondertussen is de nationale partijtop allesbehalve blij met de gang van zaken in Gent. Met het vertrek van Souguir verliezen ze ook nog eens een toppositie bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, die nu wel eens naar N-VA zou kunnen gaan. En ook al ontkent Mick Daman staalhard elke complottheorie, of zelfs de aanwezigheid van ‘clans’ binnen de Open Vld, iedereen in Gent weet dat de realiteit anders is. En dat Daman Peeters misschien wél had voorgedragen, mocht die laatste Daman gesteund hebben toen die lijsttrekker voor de provincieraad wou worden. Alleen was toen al regionaal afgesproken dat die plaats naar Kristof Windels zou gaan.

Met ‘de stap opzij’ van Daman is het nu niet helemaal duidelijk hoe het zit bij Open Vld. Als Daman verdwijnt, wordt de zijn plaats ‘ad interim’ ingenomen door de verkozene met de meeste stemmen, die geen schepen is. Dat is vanaf 3 januari … Christophe Peeters. Die voorzitter-ad-interim beslist welk raadslid welke mandaten krijgt toegewezen. Naar verluidt zouden sommige bestuursleden beloftes in die zin hebben gekregen, maar niet van Daman, als ze op Sami zouden stemmen. Met Peeters als voorzitter zullen ze die beloofde mandaten alvast op hun buik kunnen schrijven.