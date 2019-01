Gentse Open VLD sluit de rangen na de affaire Peeters: “Eerste en laatste woord voortaan voor leden” Erik De Troyer

27 januari 2019

Op de nieuwjaarsreceptie van Open VLD hebben zowel Christophe Peeters als burgemeester Mathias De Clercq opgeroepen om de rangen te sluiten. Hoewel er voor de liberalen heel wat te vieren viel moesten er ook wonden gelikt worden. “Tegen deze zomer herschrijven we het huishoudelijk reglement van de partij. Dan zal wat gebeurd is niet nog eens kunnen gebeuren”, zegt waarnemend voorzitter Christophe Peeters.

Voor het eerst in 60 jaar mocht een liberaal nog eens een nieuwjaarstoespraak houden als burgemeester en dus mocht er gevierd worden. Tegelijkertijd voelt een deel van de achterban zich ook gepasseerd door al de politieke intriges met voormalig schepen Christophe Peeters en nieuwe schepen Sami Souguir.

Het was Peeters zelf die als voorzitter grote hervormingen binnen de partij aankondigde. “We zullen er voor zorgen dat wat gebeurd is niet opnieuw kan gebeuren”, zegt hij. “In de toekomst is het eerste en het laatste woord voor de leden. We organiseren in juni een groot congres met alle liberalen waar onze achterban zal kunnen stemmen en amendementen indienen. Het wordt een liberaal congres zoals er in 25 jaar geen is geweest”, zegt hij.

“Christophe wacht een belangrijke taak”, aldus burgemeester De Clercq. “Hij moet de werking verbeteren en voor een nieuwe partijstructuur zorgen waardoor de leden structureel betrokken worden hij de partij. Daarna volgen nieuwe verkiezingen voor een nieuwe voorzitter. In moeilijke momenten moet men de rug rechten en kritisch naar zichzelf kijken”, klonk het.

Peeters grapte ook nog om de grillige politieke wendingen. “Wie enkele maanden geleden geld had ingezet dat ik nu voorzitter zou zijn van Open VLD Gent, zou vandaag zijn geld zitten tellen op de Malediven”, lachte hij.

