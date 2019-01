Gentse muziekscene in diepe rouw: Wannes Casier (34) sterft na val van trap Wouter Spillebeen

24 januari 2019

13u49 0 Gent De Gentse muzikant Wannes Casier (34) is woensdag overleden nadat hij begin december een zware val maakte van de trap in zijn huis. Wannes was de leadgitarist bij Astromancer, het gezicht van The Guitar Shop op het Julius de Vigneplein en gewezen barman van café Fatima.

Toen Wannes begin december zwaar ten val kwam en op de afdeling intensieve zorgen terecht kwam, begon voor zijn familie en zijn vrienden een helse periode. “Het was gewoon een stom ongeval”, zegt frontman van Astromancer Bart Dumolyn. “Voor iedereen was het een enorme schok. Nu is het onwezenlijk om te denken dat hij er plots niet meer is. Voor iedereen die hem kende is het zeer moeilijk.”

Dat beaamt Tijl Vermeersch, die café Fatima uitbaat in de Struifstraat (vlak bij kunstschool Sint-Lucas) in Gent. “Hij was een goede vriend en is hier nog een tijdje barman geweest. De periode dat hij in een coma lag, was een nachtmerrie voor zijn familie en zijn vrienden. Ik ben er ondersteboven van.”

“Hij was zo’n ongelooflijk lieve gast”, gaat Vermeersch verder. “Hij kwam vaak in de Fatima en door zijn job in de gitaarwinkel kenden alle muzikanten in Gent hem. Hij was een uitzonderlijk persoon en een uitzonderlijke muzikant. Een een echte knuffelbeer. Het klinkt een beetje als clichés die je over iedereen kan zeggen die overleden is, maar bij hem klopt het allemaal.”

Muzikant zonder ego

Ook Dumolyn omschrijft Wannes als een lieve, vriendelijke en warme man. “Daar is iedereen die hem kende het over eens”, vertelt hij. “Ik heb hem nooit zijn stem horen verheffen. Ik leerde Wannes kennen in de Fatima toen ik aan de toog meldde dat ik een leadgitarist zocht voor mijn band. Hij zag het zitten om het te proberen. Het klikte meteen. Hij heeft dan de gitaarlijnen ingespeeld voor onze jongste EP. Jammer genoeg was het nu al een tijdje geleden dat we nog samen muziek gespeeld hadden, maar ik zag hem nog regelmatig. We sloegen graag een babbeltje in de gitaarwinkel.”

“We werkten altijd goed samen”, zegt Dumolyn. “Hij nam muziek altijd zeer ernstig. Op onze tweede repetitie bracht hij drie versterkers mee zodat hij aan ons kon vragen welke het best in de groep paste. Dat was typisch voor hem. Hij was meer bezig met de song dan met zichzelf. Het is best atypisch dat een leadgitarist niet egocentrisch is, maar hij was vooral bezig met het geluid van iedereen. Ik bewonderde hem als muzikant. Het is een verschrikkelijk verlies, ik ben er echt niet goed van.”