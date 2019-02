Gentse landbouwonderneming in Burkina Faso beschuldigd van verduistering Wouter Spillebeen

27 februari 2019

14u55 0 Gent Een Gentse onderneming die in Burkina Faso een landbouwproject uitwerkt heeft volgens een investeerder bedrieglijk geld doen verdwijnen. “Er moeten onderliggende motieven zijn voor de beschuldigingen”, reageerde de onderneming woensdag in de rechtbank.

De onderneming boekte in het verleden al succes met een project rond drinkwater in Afrika en wilde dat succes herhalen met de teelt van mais. De investeerder uit Sint-Martens-Latem die via dochterondernemingen geld stak in het project beweert nu dat de onderneming misbruik maakte van zijn vertrouwen. “Na een tijdje bleek dat de onderneming geen idee had wat er al met het geld gebeurd was”, pleitte de advocaat van de investeerder. “Dan zijn de alarmbellen gaan rinkelen.” Een bedrijfsrevisor nam de onderneming onder de loep en noemde de boekhouding gebrekkig. Hoewel het landbouwproject wel degelijk werd opgestart, is het geld volgens de investeerders niet aangewend voor wat bedoeld was.

Ook de procureur verwees naar de gebrekkige boekhouding. “Het is niet aan te tonen wat er met die gelden gebeurd is”, aldus de procureur die een celstraf van zes maanden en een boete van 1.600 euro vorderde voor de zaakvoerder die het project in Burkina Faso in goede banen moest leiden.

Volgens de verdediging is er meer aan de hand. “De investeerder heeft het businessplan op voorhand bekeken, maar ontkent dat nu”, zegt de advocaat van de zaakvoerder. “Het project liep en had veel potentieel en was rendabel. Wanneer de investeerder vragen had, kwam mijn cliënt persoonlijk uitleg geven, maar dat interesseerde hem niet. Er moeten onderliggende motieven zijn voor de beschuldigingen.” De verdediging heeft een idee wat die motieven zouden kunnen zijn. “In een mail zegt een medewerker van de investeerder dat ze niet verder willen gaan tenzij ze de meerderheid van de aandelen in de onderneming kunnen verwerven. Mijn cliënt moest de leiding uit handen geven en heeft dat geweigerd.” De rechtbank doet uitspraak over twee weken.