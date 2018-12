Gentse kotstudenten gecontroleerd: 95 procent sluit kot goed af Jeroen Desmecht

07 december 2018

12u52 1 Gent 95 procent van de Gentse kotstudenten sluit zijn kot goed af. Dat blijkt uit de jaarlijkse campagne ‘Kot op slot’ van de Gentse flikken en de Dienst Preventie voor Veiligheid. Op vlak van sociale controle scoren de studenten dan weer minder goed: veel jongeren openen de deur zonder na te gaan wie aanbelt.

In totaal werden in 40 straten 633 individuele koten gecontroleerd. De controles vonden verspreid over drie dagen plaats in Gent Centrum, Nieuw Gent en Gent-West. Uit de actie blijkt dat 95 procent van de gecontroleerde studenten zijn kot goed afsluit. De sociale controle onder de studenten is dan weer ondermaats: veel jongeren openen de deur zonder na te gaan wie aanbelt.

Studenten die slaagden voor de test kregen ter plaatse een ‘diploma’. Wie zijn kot niet goed had afgesloten of de voordeur opende zonder na te gaan wie er had aangebeld, moest het stellen met een attest vol preventietips.