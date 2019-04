Gentse kinderen en Free Time nemen B&B over Didier Verbaere

14 april 2019

Zes kinderen uit Gent nemen sinds vandaag de B&B Grünebempt in het Waalse Gemmenich over. Samen met de vzw Free Time organiseert de accommodatie in het drielandenpunt al jaren boerderij kampen maar dit jaar gaan ze een stapje verder. De kinderen zelf staan de volgende dagen in voor de uitbating van de Bed & Breakfast.

“We leren hen alle sociale aspecten en de ontvangst van de gasten. Anderzijds staat de groep ook in voor de praktische kant met het klaarmaken van de gastenkamers, bedden dekken, poetsen van het sanitair, een verzorgd ontbijt serveren, tafel dekken en afruimen, brood en croissants bakken”, zegt Wouter Ongenaert van de vzw Freetime in Gent. Daarnaast kunnen ze dieren verzorgen, wandelen en zwemmen.