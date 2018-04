Gentse ketamine verleidt 'Debation Island' 07 april 2018

Het artikel over de drug ketamine in onze krant van afgelopen woensdag (4 april) is ook de makers van het satirische tv-programma De Ideale Wereld op Canvas niet ontgaan. De Gentse politie is bezorgd over het toenemend gebruik van ketamine. Ook op 'Debation Island', een rubriek in De Ideale Wereld, maken ze zich zorgen. Daarin 'debatteren' de deelnemers van Temptation Island over maatschappelijke problemen, zoals de steile opmars van ketamine. Zo snapt Danielle bijvoorbeeld niet waarom men drugs verkoopt aan paarden, aangezien 'ketamine voor paarden is.' Kevin testte dan weer eens ketamine uit. (JEW)