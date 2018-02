Gentse kantorenmarkt blijft op recordkoers 10 februari 2018

Na 2016 heeft de Gentse kantorenmarkt opnieuw een record gevestigd in 2017. Er werden 125 transacties genoteerd, waarbij 69.533 m2 kantooroppervlakte verhandeld werd. Dat is 15.183 m2 meer dan in 2016. Ook de leegstand is verder gedaald, voor het tweede jaar op rij, van 5,6 % in 2016 tot 5,0 % in 2017. "Deze cijfers tonen aan dat Gent over een gezonde, evenwichtige kantorenmarkt beschikt met een sterke dynamiek", stelt schepen Mathias De Clercq. De gemiddelde huurprijs is met 121 euro/m² per jaar nagenoeg hetzelfde gebleven als in 2016. Het voorbije jaar kwam er ongeveer 17.000 m² nieuwe kantooroppervlakte bij. (VDS)