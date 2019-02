Gentse jongeren leggen stadsbestuur vuur aan de schenen in ‘Klimaatarena’ Scholieren vragen politici om spoed te zetten achter maatregelen Yannick De Spiegeleir

20 februari 2019

14u28 5 Gent Vijftig Gentse scholieren gingen deze ochtend in debat met burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) en bevoegd schepen Tine Heyse (Groen) over het klimaatbeleid van de Stad Gent. De kritische leerlingen namen geen genoegen met vage antwoorden. “Geef ons een concrete datum voor jullie klimaatmaatregelen”, klonk het unaniem.

Hoe willen jullie de luchtvervuiling aanpakken? Wat moet er gebeuren om de uitstoot van de Gentse haven te verlagen? Waarom is er enkel gratis openbaar vervoer op koopzondagen en niet op weekdagen als we naar school gaan?

De Clercq en Heyse werden in stadsbibliotheek De Krook onderworpen aan een spervuur van vragen van vijftig Gentse scholieren van tien secundaire scholen én een veelvoud van andere leerlingen die de livestream van het debat via Facebook volgde.

Elk jaar organiseert de Dienst Milieu en Klimaat van de stad een jongerenklimaatraad, maar nu het thema brandend actueel is door de wekelijkse marsen werd het evenement voor de gelegenheid omgedoopt tot de ‘Klimaatarena’ in samenwerking met het jongerencollectief My Utopia. Moderator van dienst was Ergys Brocaj (20), die met My Utopia jongeren een stem wil geven in de politiek.

Uit het boeiende debat bleek dat jongeren, net als volwassenen, vaak wakker liggen van mobiliteit. Zo vormden het circulatieplan, openbaar vervoer en de lage-emissiezone meermaals het onderwerp van hun vragen. Al moesten De Clercq en Heyse soms het antwoord schuldig blijven bij een concrete timing van bepaalde maatregelen zoals de ondertunneling van het E17-viaduct in Gentbrugge of de invoering van tramlijn 7 tussen het Sint-Pietersstation en de Dampoort. “Een bevoegdheid van de Vlaamse overheid, maar we houden de druk hoog”, aldus de burgemeester en de schepen.

‘Donderdag Veggiedag’

Bij momenten waren er ook goedkeurende blikken op te merken in de zaal. Zo polste leerlinge Minte Habtie (17) van het IVG naar de inspanningen van de stad om de vegetarische keuken te promoten. “Onder het beleid van mijn voorganger schepen Balthazar werd ‘Donderdag Veggiedag’ ingevoerd. Een initiatief dat tot in het buitenland navolging kreeg”, aldus Heyse. “Onze stad telt per inwoner de meeste vegetarische restaurants van Europa, meer dan Londen of Milaan”, wierp De Clercq op.

Naar het einde van de debat toe maakte een leerlinge van de Benedictuspoort uit Ledeberg de politici duidelijk dat het klimaat hoog op de agenda moet blijven staan. “Wordt het geen tijd om een soort noodtoestand uit te roepen?”, wierp ze op. “En dan bedoel ik niet zoals in The Walking Dead (een populaire Amerikaanse serie, red.), maar om mensen bepaalde restricties op te leggen om klimaatdoelstellingen te halen.” Het meisje kreeg bijval van klimaatexpert Pieter Boussemaere, die mee deelnam aan het debat. “De overheid kan bijvoorbeeld beslissen om fossiele brandstoffen niet meer te gebruiken als bron van verwarming in nieuwbouwwoningen en op langere termijn ook bij renovaties.” Schepen Heyse bevestigt dat er plannen in die richting zijn. “Voor nieuwbouwwijken doen we dit al in de praktijk en we gaan dit ook verplicht maken. We willen leren van de planmatige aanpak van steden in Nederland.”

Samen met de burgemeester bedankte ze de leerlingen voor hun engagement. “Ik ben al sinds 1982 beroepsmatig bezig met de klimaatproblematiek. Ik ben de jongeren zeer dankbaar dat ze het thema terug in de kijker hebben gezet en hoop dat ze die scherpte kunnen behouden.”

Het volledige debat kan herbekeken worden via de onderstaande opname.