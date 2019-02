Gentse huwelijksfotografen behoren tot beste van de wereld: “Maar een dikke nek krijgen we niet” Wouter Spillebeen

19 februari 2019

20u58 0 Gent Twee Gentse huwelijksfotografen behoren tot de beste honderd van de hele wereld, volgens het prestigieuze platform Fearless Photgraphers. Nele Watty en Sophie Callewaert kregen in de loop van het jaar 2018 elk drie awards voor hun huwelijksfoto’s, wat hen een plaatsje in de top 100 opleverde. “Het is vooral fijn om erkenning te krijgen van onze eigen community.”

Het online platform Fearless Photographers brengt over de hele wereld trouwende koppels in contact met de juiste huwelijksfotograaf. Vier keer per jaar kunnen de fotografen op het platform foto’s inzenden en daarvan worden de beste bekroond met een award. “Er zijn telkens ongeveer 11.000 inzendingen en daarvan wordt minder dan een procent uitgekozen voor een prijs”, duidt Nele Watty die in 2019 tien jaar in het vak zit. De fotografen die op het einde van het jaar de meeste prijzen verdiend hebben, komen in de top honderd terecht.

“In die lijst belanden was niet echt een doel van me”, vertelt Sophie Callewaert die sinds 2015 huwelijksfotografe is en dit jaar voor de eerste keer bij de beste honderd hoort. “Ik wist eigenlijk niet eens dat er een top honderd werd opgesteld. Ik wilde vooral graag deel uitmaken van die gemeenschap van gelijkgestemde zielen. Het is leuk om door hen erkend te worden, maar het belangrijkste voor mij blijft dat ik plezier heb in de job.”

Elk koppel een uniek verhaal

Nele staat voor het tweede jaar op rij in de top honderd. “Het is altijd spannend afwachten”, zegt ze. “We zijn niet echt concurrenten, meer een groep goede vrienden. Het is wel leuk om ons een beetje te meten met elkaar, maar dat is niet het belangrijkste. Het is vooral fijn om niet alleen appreciatie te krijgen van de klanten, maar ook van medefotografen die heel goed zijn in hun vak.”

Nele en Sophie belandden alle twee eerder toevallig in het vak, maar zijn er intussen aan verknocht. “Ik was eerst videograaf en ben steeds meer gaan fotograferen. In huwelijksfotografie heb ik snel een grote passie gevonden”, zegt Sophie. Beide fotografen waren in het begin buitenbeentjes en hebben misschien net daarom een eigen aanpak. “Ik wilde eerst journalistiek fotograaf worden en heb dat een beetje doorgetrokken naar de huwelijksfotografie”, aldus Nele. “Dat betekent dat ik meer een verhaal vertel met de foto’s. Ik probeer het volledige verhaal van de dag vast te leggen. De beste fotografen op de lijst proberen zo verder te gaan dan de gebruikelijke foto’s van het bruidskleed en de kerk.”

“We gaan echt op zoek naar het individuele verhaal van elk koppel”, gaat Sophie verder. “De mensen zijn op zoek naar meer authenticiteit en eerlijkheid, zonder de gebeurtenissen te verbloemen of te romantiseren. De klanten willen zichzelf in het verhaal terugvinden. Het mag niet zomaar dertien in een dozijn zijn.”

De plaatsen in de lijst zouden voor Sophie en Nele een groei kunnen opleveren. “Het zou fijn zijn om nu nog meer klanten te hebben die het volledig eens zijn met mijn manier van werken”, volgens Sophie. “De erkenning zou kunnen helpen om klanten aan te trekken die echt voor mijn stijl kiezen.” “Omdat het een internationale wedstrijd is krijgen we wel regelmatig een aanvraag uit het buitenland”, weet Nele. “De afwisseling van omgeving en de nieuwe visuele elementen die zo’n opdrachten met zich meebrengen, is een leuke extra voor fotografenons. Het is altijd goed als mensen zien dat je een award wint. Maar een dikke nek zal ik er niet door krijgen hoor”, lacht ze.