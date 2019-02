Gentse hogescholen roepen studenten op om deel te nemen aan klimaatmars Yannick De Spiegeleir

20 februari 2019

17u36 0 Gent De directeurs van de twee grootste Gentse hogescholen, Arteveldehogeschool en HOGENT, roepen hun studenten en lectoren op deel te nemen aan de klimaatmars in Gent op zondag 24 februari.

“Niet alleen om te tonen dat we de klimaatproblematiek au sérieux nemen en dat actie hoognodig is maar ook om aan de beleidsmakers te tonen dat we bijdragen aan oplossingen”, aldus algemeen directeur van Arteveldehogeschool Tomas Legrand. “Belangrijk hierbij is dat we dit samen doen met het werkveld, de burgers en andere belanghebbende partijen”, vult Koen Goethals algemeen directeur van HOGENT aan.

“Wij leiden de mensen op die in de komende jaren de klimaatproblematiek moeten aanpakken”, verduidelijkt Tomas Legrand. “Daarom is duurzaamheid een rode draad door alle opleidingen. Niet alleen in de vaktechnische kennis, maar ook in de vaardigheden die we de studenten aanreiken. We brengen onze studenten een duurzaamheidsreflex bij met niet alleen aandacht voor ecologie, maar ook voor sociale en economische duurzaamheid.”

“De klimaatproblematiek kan alleen met een multidisciplinaire benadering worden aangepakt en daar zijn wij als hogescholen sterk in”, vervolgt Koen Goethals, algemeen directeur van HOGENT.

“Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld samen met de studenten, de buurt en lokale bedrijven een groene omgeving rondom onze gebouwen op de campus Schoonmeersen. Dit wordt niet alleen een groen eiland in een stedelijke omgeving en een schuiloord voor fauna en flora maar vermindert ook de hittestress in de Gentse stationsbuurt.”