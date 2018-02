Gentse haven verwacht meer dan 2.000 vacatures GEZOCHT: WERKKRACHTEN MÉT ATTITUDE EN FLEXIBILITEIT SABINE VAN DAMME

21 februari 2018

02u50 0 Gent Voor de tweede keer heeft Voka - VeGHO Oost-Vlaanderen een grootschalig onderzoek

verricht bij de Gentse havenbedrijven, rond personeelsbeleid en arbeidsplaatsen. Daaruit blijkt dat er de komende jaren meer dan 2.000 (!) vacatures zullen zijn. Voor 43 procent van de werkaanbiedingen is geen enkel diploma vereist. Wat de werkgevers wel eisen, is een goede werkattitude en flexibiliteit. "In de haven van Gent is er echt werk voor iedereen, en wie iets anders zegt, komt van een andere planeet", zegt Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka.





De arbeidsmarktbevraging liep van oktober tot november 2017. 93 ondernemingen uit het havengebied, waaronder ook zeven uit Zeeuws-Vlaanderen, namen deel aan de enquête. Zij stellen samen 20.891 mensen tewerk, of 76 procent van alle jobs in het Gentse havengebied. Het vorige arbeidsmarktonderzoek dateert van 2015. "De deelnemende bedrijven geven aan dat er in totaal 1.410 vacatures zijn, vooral als gevolg van groei van de activiteiten", zegt Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen. "Als we deze cijfers extrapoleren naar alle Gentse havenbedrijven, komen we op meer dan 2.000 vacatures. Ter vergelijking: in de bevraging van 2015 werden 'slechts' 840 aanwervingen voorzien."





Productieoperator

Met liefst 345 vacatures blijft 'productieoperator' bovenaan de lijst met gezochte profielen staan. Verder zijn ook procesoperatoren (135 verwachte vacatures) , commercieel-technisch bedienden (114), heftruckchauffeurs (114), chauffeurs (97) en ingenieurs (96) erg gegeerd in de haven van Gent. Er zijn dus jobs in verschillende functies en voor verschillende opleidingsniveau's. Ook kort- en zelfs niet-geschoolden komen er aan de bak. Voor 43 procent van de werkaanbiedingen stelt de werkgever zelfs geen enkele diplomavereiste. Voor functies waar een degelijke opleiding wel een voorwaarde is, bieden een diploma TSO of een technisch gevormde bachelor de meeste mogelijkheden. Ook schoolverlaters krijgen volop mogelijkheden; bedrijven zijn meer dan bereid hen een ervaringstraject te bieden. 'Goesting' om te werken blijkt momenteel de beste troef om aangeworven te worden, net als flexibiliteit. Pas daarna volgen ervaring, diploma en stressbestendigheid.





Stages

Twee bedrijven op drie (63%) die hebben deelgenomen aan het arbeidsmarktonderzoek, bieden stages aan. Deze 59 ondernemingen zijn samen goed voor 325 stageplaatsen. Stages vormen een goede opleiding en zijn een effectief potentieel rekruteringskanaal. Daarnaast verlopen aanwervingen vooral via interimkantoren, via eigen personeel, selectiekantoren en de eigen website. De VDAB-website en sociale media zijn eveneens vaak gebruikte kanalen. Opvallend is dat de VDAB zelf stelt dat 70 procent van de werklozen (niet-werkende werkzoekenden) niet op korte termijn inzetbaar is op de arbeidsmarkt, terwijl bedrijven net op zoek zijn naar snel inzetbare krachten.





Guy Bontinck, voorzitter Voka-VeGHO vzw, zegt: "attitude is key, maar uiteraard verhoogt een degelijke opleiding iemands kansen op de arbeidsmarkt. Daarom is het verheugend te horen dat onze bedrijven graag met STEM-richtingen in de scholen willen samenwerken. Wij pleiten ook voor een bredere implementatie van het concept 'duaal leren' om de link tussen opleiding en werkveld te versterken."