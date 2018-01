Gentse haven ligt urenlang stil 19 januari 2018

02u45 0

Door het stormweer lag het scheepvaartverkeer in de volledige Gentse haven urenlang stil. Het probleem was de strakke wind, die verhinderde dat loodsen op en af de schepen konden geladen worden. "Het scheepvaartverkeer werd al vroeg in de ochtend stilgelegd, en vanaf de namiddag weer hernomen", vertelt Johan Bresseleers van het Havenbedrijf Gent. "Rond vijf uur was de situatie genormaliseerd." Bezorgt zo'n stilstand de getroffen bedrijven dan een zware economische kater? "Dat valt goed mee", legt Bresseleers uit. "Op zee komen zulke stormen wel vaker voor, dus de bedrijven weten wat er moet gebeuren. Het uitzonderlijke karakter van deze storm was dat ze ook toesloeg op land. De scheepvaart houdt de weersituatie altijd in de gaten. Bedrijven gaan dan de dag voor een storm een tandje bijsteken. En tijdens het noodweer zelf moeten de schepen in rustiger water afwachten. In onze sector is dit weer geen uitzondering." (OSG)