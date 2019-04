Gentse Halfvastenfoor haalt de verwachte 300.000 bezoekers, maar droom van verhuis naar centrum is niet opgeborgen Didier Verbaere

14 april 2019

16u15 0 Gent De 522ste editie van de Halfvastenfoor lokte de verwachte 300.000 bezoekers naar het Sint-Pietersplein in Gent. Maar de organisatie is nog steeds vragende partij voor een verhuis naar het centrum. Ondanks Parijs Roubaix was het gisteren aardig druk op de laatste dag.

“Maandag zitten we samen met het stadsbestuur voor een evaluatie van deze editie, maar ook om te praten over de toekomst. We zijn er van overtuigd dat we een nog betere kermis krijgen door een verhuis naar het centrum. De Korenmarkt, Sint-Baafsplein en Emiel Braunplein liggen er op ons te wachten en worden in deze periode toch niet gebruikt”, zegt Guido Herman, woordvoerder van de foorkramers.

“We weten dat een deel van het stadsbestuur ons voorstel genegen is. En we hopen dat we de kans krijgen om te tonen dat een verhuis beter is voor iedereen. Al is het maar éénmalig. Wij zijn alvast overtuigd", besluit Herman.