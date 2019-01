Gentse GO! scholen informeren ouders over aanmeldingssysteem op beurs Yannick De Spiegeleir

13 januari 2019

16u27 0 Gent Met de start van het nieuwe jaar breekt er voor kinderen van het zesde leerjaar en hun ouders een belangrijke periode aan: zij moeten immers een school en studierichting kiezen voor het eerste middelbaar. De Gentse scholen van het GO! en IVG willen ouders en kinderen bij deze belangrijke keuze ondersteunen en slaan daarom de handen in elkaar. Op 2 februari 2019 organiseren ze samen de tweede editie van GO! Explore, de onderwijsbeurs van regio Gent.

Ouders die hun kind willen inschrijven in het eerste middelbaar voor schooljaar 2019-2020, melden hem of haar best eerst aan in het aanmeldingssysteem voor Gentse secundaire scholen. Op dit moment heerst er echter nog onduidelijkheid over de timing van de aanmeldingsprocedure, omdat het nieuwe inschrijvingsdecreet op Vlaams niveau in de koelkast beland is. “Dat is een vervelende situatie zowel voor ouders als voor de scholen. Gelukkig zal er deze maand duidelijkheid komen vanuit het LOP”, zegt Stephan Brynaert, algemeen directeur van GO! scholengroep Gent.

Meerdere scholen kiezen

De exacte startdatum van de aanmeldingsperiode mag dan nog niet gekend zijn, wat wel vaststaat, is dat het opnieuw van belang zal zijn om meerdere scholen te kiezen. Dat betekent dat ouders en kinderen op voorhand naar diverse opendeurdagen moeten gaan en informatie moeten inwinnen over verschillende scholen, een behoorlijke inspanning.

“We beseffen dat dit veel tijd vraagt van ouders en kinderen”, beaamt de heer Brynaert. “We komen hier als scholengroep samen met IVG aan tegemoet door alle informatie over onze scholen en hun aanbod te bundelen op één plek: de GO! Explore beurs. Op één locatie, op één dag kunnen ouders en kinderen kennismaken met het aanbod van al onze scholen en met onze directies en leerkrachten. Later in het schooljaar kunnen dan individuele opendeurdagen van onze scholen bezocht worden. We merkten bij de vorige editie dat onze beurs als geroepen kwam. We hadden bijna 1.400 bezoekers, waaronder ook veel kinderen van het vijfde leerjaar.”

Ouders spelen belangrijke rol bij keuzeproces

Karin Goosen (UGent, Steunpunt Diversiteit en Leren) onderstreept het belang van onderwijsbeurzen, waar ouders samen met kinderen naartoe kunnen gaan. “In het Transbaso-project deden we vier jaar lang onderzoek naar verschillende aspecten van de overgang van basis- naar secundair onderwijs. Een van onze vaststellingen was dat ouders de belangrijkste rol hebben bij het school- en studiekeuzeproces.”

De onderzoeksresultaten toonden ook aan dat het belangrijk is om kinderen in aanraking te brengen met verschillende beroepen en studierichtingen. “In feite zijn leerlingen op twaalf jaar nog te jong om een onderbouwde studiekeuze te maken. Op die leeftijd moeten kinderen vooral nog veel ervaringen opdoen en van dingen kunnen proeven. Dat kan in feite al vanaf de kleuterschool tot in de eerste graad van het secundair”, besluit Karin Goosen.

Gent Kinderen zelf laten ontdekken en ervaren

Stephan Brynaert gaat akkoord met deze aanbevelingen: “Precies omwille van de resultaten van het Transbaso-onderzoek hebben we besloten om op onze GO! Explore beurs een interactief gedeelte te voorzien, naast de infomarkt. Via leuke proeven en opdrachten kunnen kinderen verschillende studiedomeinen uittesten. De beurs heet niet voor niets GO! Explore!”

En die interactie wordt ook door het bedrijfsleven gesmaakt. Mieke Vermeiren (chief van het expertisecentrum People & Organisation van Agoria, sectorfederatie van de technologische industrie) verduidelijkt: “Onze bedrijven schreeuwen om technische profielen. Wij kunnen vanuit Agoria alleen maar toejuichen dat initiatieven zoals de GO! Explore beurs de blik van ouders en kinderen verruimt en hen in een veilige omgeving volop laat exploreren met verschillende vakken en domeinen. Zowel in harde als zachte sectoren, over ASO, TSO en BSO heen. We zijn trouwens ook blij dat nieuwe technologieën zoals Virtual Reality, drones en 3D-printen een plaats krijgen op de beurs.”

Gent Praktische info

De GO! Explore beurs vindt op 2 februari 2019 plaats op het domein van GO! Tuinbouwschool Melle, Brusselsesteenweg 165, Melle. Er is een pendeldienst voorzien vanaf een aantal P+R parkings in de Gentse rand. Kinderen van het vijfde en zesde leerjaar en de eerste graad van het middelbaar zijn samen met hun ouders van 10u. tot 16u. welkom. Meer info op www.goexplore.gent en op www.facebook.com/events/873850063004412/. Een overzicht van individuele opendeurdagen van scholen vind je hier: https://scholengroep.gent/infodagen/.