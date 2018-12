Gentse gemeenteraad neemt met staande ovatie afscheid van burgemeester Termont Laatste gemeenteraad na 42 jaar in Gents stadsbestuur Sabine Van Damme Daimy Van den Eede

17 december 2018



Bron: VTM NIEUWS 2 Gent Burgemeester Daniël Termont is gestart met zijn allerlaatste gemeenteraad. 42 jaar lang heeft hij in de Gentse raad gezeteld. Oud-burgemeester Frank Beke kwam hem lof toezwaaien, net zoals ook de stadssecretaris dat deed. Termont dankte iedereen, en kreeg een staande ovatie.

Termont werd voor het eerst verkozen in 1976, en belandde toen op de oppositiebanken in de gemeenteraad, vlak na de Grote Fusie. “Er zijn waarschijnlijk weinig mensen die zo lang hebben gezeteld”, sprak een geëmotioneerde Frank Beke. “42 volle jaren, waarbij je in 2012 een persoonlijke monsterscore van 44.561 stemmen behaalde. De laatste jaren zijn de moeilijkste geweest. Maar ik twijfel er niet aan dat je altijd naar best vermogen hebt gehandeld, en meer kan van een mens niet verwacht worden. Geniet van uw pensioen, leer piano spelen, en probeer de juiste toon aan te houden bij het zingen.”

Ook Termont had uiteraard een woordje klaar. Want al wil hij geen interviews meer geven, weggaan zonder iets te zeggen kan zelfs hij niet. “Ik wil iedereen danken voor de mooie woorden en de hulde. Ik wil u zeggen, ik kan iedereen recht in de ogen kijken en ik ben fier op wat ik heb gerealiseerd en op het werk dat ik gedaan heb. Want ik heb keihard gewerkt, ik heb altijd geprobeerd de mensen zoveel mogelijk ten dienste te zijn. Ik heb altijd 100% voor Gent gekozen, en daar heb ik geen spijt van. Zo kon ik 24 uur per dag burgemeester van Gent zijn, en tussen de mensen zijn. Op 42 jaar tijd is Gent veel veranderd, van een grijze industrie naar een jonge, sprankelende stad, met een sterke reputatie in het buitenland. Dat is niet mijn verdienste, wel die van de collegialiteit in het college, en van onze ambtenaren. Ik wil hulde brengen aan iedereen die met mij heeft samengewerkt. Heel even persoonlijk: ik dank jullie, raadsleden, in naam van alle Gentenaars voor al uw vragen, tussenkomsten en suggesties, de ene al beter dan de andere. Velen onder jullie zitten hier 8 tot 10 avonden per maand, naast een job en een familie.”

Termont nam ook afscheid van 4 collega’s die met hem de raad verlaten. Martine De Regge zetelt sinds 1989 en is schepen sinds 1995. Zij werd niet herverkozen. Resul Tapmaz, raadslid sinds 2007 en schepen sinds 2009, stapt zelf uit de politiek. Sven Taeldeman zetelt sinds 2013 en werd in 2017 in moeilijke omstandigheden in opvolging van Tom Balthazar. Hij blijft wel gemeenteraadslid. “En ook Christophe Peeters, raadslid sinds 1995 en schepen van 2000 tot 2001 van 2002 tot nu. Je bent een bijzonder intelligent man, een doorduwer ook, en compromis-bereid. Ik weet heel zeker, jij zal echt gemist worden in het college.”

De burgemeester kreeg een staande ovatie, en startte daarna met de werkzaamheden.