Gentse Flikken winnen prijs voor gemeenschapsgerichte politiezorg Wouter Spillebeen

23 november 2018

17u19 0 Gent Het project First Offenders van de Gentse politie heeft donderdag op een seminarie in Namen de prijs van de Canadese Jury gekregen. Het project is gericht op minderjarigen die voor de eerste keer een als misdrijf omschreven feit plegen en mogelijk met achterliggende problemen kampen.

Het project werd opgestart in mei 2012 met een tweeledig doel. Enerzijds moet het recidive vermijden bij minderjarigen die een eerste feit plegen en anderzijds wil de politie hulp aanbieden als het gedrag van de jongere een signaal is van achterliggende problemen. Een consulent van de Dienst Maatschappelijke Zorg volgt ‘first offenders’ op die jonger zijn dan twaalf jaar en begeleidt hen. Jongeren ouder dan twaalf worden opgevolgd en begeleid door de wijkinspecteur.

Canadese juryprijs

Het project kadert in de doelstelling van de Gentse Flikken om aan gemeenschapsgerichte politiezorg (het zogenaamde ‘community policing’) te doen. Om dat te verwezenlijken maakt de politiezone deel uit van het ‘Réseau Intersection Belgique’, een netwerk van meer dan zestig Belgische politiekorpsen dat samenwerking op het vlak van ‘community policing’ bevordert. Dat netwerk werd in 2017 opgericht door de politiezone Brussel-Noord naar het voorbeeld van Canadese politiekorpsen. “Canada is sinds jaar en dag het gidsland voor de goede praktijken inzake ‘community policing’”, klinkt het bij de Gentse politie.

Op het seminarie van het ‘Réseau Intersection Belgique’ donderdag werden vier prijzen uitgedeeld. Zone Brussel-Noord kreeg de publieksprijs en de prijs van de Belgische jury en zone Montgomery de prijs voor originaliteit. Maar de Canadese juryprijs ging naar het project van de Gentse Flikken.

Lof voor Dienst Maatschappelijke Zorg en jeugdinspecteurs

De Gentse korpschef Filip Rasschaert reageert fier. “Het is mijn overtuiging dat een politie die ‘nabij wil zijn’ veel aandacht moet besteden aan haar jeugd en zeker aan jeugd die een eerste keer als verdachte in aanraking komt met misdrijven. Tegelijk is het project ook een unieke kans voor het korps om haar jeugd in haar wijk beter te leren kennen en al dan niet te linken met andere problematieken.”

De korpschef spreekt ook zijn lof uit over de Dienst Maatschappelijke Zorg en de jeugdinspecteurs. “Zij hebben zich de laatste jaren goed en hard ingezet voor jongeren en daarom verdienen ze met dit project ook deze mooie prijs”, zegt hij.