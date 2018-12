Gentse flikken trekken met politiehonden naar De Warmste Week Wouter Spillebeen

21 december 2018

14u39 3 Gent 3.150 euro, dat is het mooie bedrag dat het hondenteam en de ‘Draken’ van de Gentse politie inzamelden voor de vzw Vrienden Der Blinden. Twee weken geleden organiseerden ze demonstraties op de Vrijdagsmarkt waaraan ze een verkoop van neuzekes koppelden. Donderdag gingen ze samen met de honden Thor, Bosco en Ares naar De Warmste Week om het bedrag af te geven.

Het hondenteam en de Draken, het fietsenteam van de politie, toonde verschillende spectaculaire technieken. De demonstraties brachten veel volk op de been. Dat blijkt ook uit de succesvolle verkoop van neuzekes ten voordele van de vzw Vrienden Der Blinden, die blindegeleide honden opleidt.

“Een collega van ons heeft een man die bijna blind is geworden, dus zij had een actie opgezet voor Vrienden Der Blinden”, legde politiewoordvoerder Matto Langeraert aan Michèle Cuvelier uit. “Ons hondenteam had dat gehoord en natuurlijk wilden ze daar mee de schouders onder zetten. Daarom hebben ze samen met het Drakenteam de demonstraties georganiseerd.”

De politie had niet enkel de cheque voor 3.150 euro bij, maar ook een zakje neuzekes voor de drie presentatoren.