Gentse flikken pronken met tekening van basisschool De Triangel: “Jullie kwamen om te helpen” Jeroen Desmecht

12 december 2018

22u47 0 Gent De Gentse politie heeft een wel heel leuke verrassing in haar postbus gekregen: de leerlingen van de basisschool Triangel maakten een tekening om de agenten te bedanken voor hun snelle interventie vorige maand. De school werd toen geëvacueerd nadat een medewerker een verdachte gasgeur had opgemerkt.

Op 8 november moesten zo’n 200 leerlingen van basisschool De Triangel in de Kartuizerlaan geëvacueerd worden. Aanleiding was een sterke geur die werd veroorzaakt door een kapotte TL-lamp. De geur werd rond 9.45 uur opgemerkt door een medewerker. Brandweer en politie waren snel ter plaatse en kwamen tot de conclusie dat een smeltende transformator in één van de TL-lampen de schuldige was. Loos alarm dus, maar de leerlingen wouden de actie van de agenten duidelijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Een tweetal weken na het incident kreeg de Gentse flikken de tekening met het dankwoord in hun postbus.